Dane satelitarne kontra żywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce powstał pierwszy w Europie Civil Security Hub Poland – ośrodek łączący administrację, naukę i biznes wokół wykorzystania danych satelitarnych i nowych technologii w zarządzaniu kryzysowym.
05.03.2026, 11:00
Dane satelitarne i obrazowanie satelitarne mogą wespreć walkę i niwelowanie skutków np. żywiołów i katastrof ekologicznych. Wciąż jednak brakuje systemów, które sprawnie by je wykorzystywały w działaiu. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Polska może stać się europejskim liderem w wykorzystaniu technologii satelitarnych do walki z powodziami i katastrofami ekologicznymi.
- Jaką rolę odegra nowo powołany Civil Security Hub Poland w budowie systemu reagowania kryzysowego opartego na danych z kosmosu i dronów.
- Czy doświadczenia z powodzi 2024 roku i katastrofy na Odrze przełożą się na stały, ogólnokrajowy system monitoringu zagrożeń środowiskowych.