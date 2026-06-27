Dariusz Gałęzewski o marce Polska, globalnych ambicjach OSHEE i Idze Świątek: „Nie dokładajmy presji” (WIDEO)

OSHEE to rzadki przykład międzynarodowego sukcesu polskiej marki. Produkty są dostępne na 56 rynkach, firma ma własne struktury w Europie Środkowej i Wschodniej, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a niedawno ogłosiła umowę sponsorską z hiszpańską La Ligą. Dariusz Gałęzewski podkreślał, że to symbol ambicji polskiej firmy, która chce budować pozycję w kategorii napojów funkcjonalnych na świecie.

– Od zawsze naszą ambicją było, by OSHEE było jedną z największych marek napojów funkcjonalnych na świecie. Dziś zawężamy tę ambicję do bycia jedną z trzech największych marek na świecie – mówił Dariusz Gałęzewski, w studio XYZ, podczas inauguracji programu Polska Przedsiębiorcza.

Jak zaznaczył, konkurowanie z największymi graczami FMCG nie jest łatwe. Polskie firmy mierzą się z markami należącymi do globalnych koncernów, dysponujących większymi budżetami, strukturami i – jego zdaniem – silniejszym wsparciem państw w zagranicznej ekspansji. Przewagą polskich przedsiębiorców ma być jednak determinacja.

– Mamy gen waleczności, nieustępliwości, braku barier i ograniczeń, wizji i marzeń – przekonywał twórca OSHEE.

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Marka Polska jako gospodarcza przewaga

Jednym z głównych tematów rozmowy była potrzeba systemowego budowania marki Polska. Zdaniem Dariusza Gałęzewskiego nie powinna być ona wyłącznie projektem promocyjnym, lecz narzędziem wzmacniającym wiarygodność firm, poprawiającym dostęp do kapitału i przyciągającym inwestycje.

– Marka Polska jest nierozłącznie związana z marką przedsiębiorcy. Silny brand Polska to większe i lepsze warunki finansowania firm, więcej inwestycji oraz wyższa ocena jakości produktów i usług – wskazywał Dariusz Gałęzewski.

Jako inspiracje podał Szwajcarię i Koreę Południową. Pierwsza przez dekady budowała wizerunek państwa wokół jakości, precyzji i niezawodności marek takich jak Rolex, Nestlé czy Novartis. Korea z kolei skutecznie połączyła promocję swoich firm z kulturą popularną, technologią i kosmetykami.

– Dziś, myśląc o Korei Południowej, myślisz nie tylko o Samsungu, ale też o K-popie, kosmetykach czy maseczkach. To pokazuje, że markę państwa można budować przez marki przedsiębiorstw i odwrotnie – mówił Dariusz Gałęzewski.

W jego ocenie Polska powinna wejść do grona krajów kojarzonych z pewnością, uczciwością, innowacyjnością i wysoką jakością. To pozwoliłoby polskim firmom łatwiej zdobywać zaufanie zagranicznych kontrahentów i inwestorów.

Dyrektor marketingu marki Polska

Przedsiębiorca zaproponował, by budowanie marki kraju potraktować tak profesjonalnie, jak rozwijanie marki dużej firmy. W praktyce oznaczałoby to stworzenie jasno określonej strategii, przypisanie odpowiedzialności za konkretne obszary i rozliczanie efektów.

– Można zacząć od stworzenia stanowiska dyrektora marketingu marki Polska. Potrzebni byliby też brand menegerowie dla polskiej gospodarki, sportu, inwestycji, finansów, nauki czy medycyny – proponował prezes OSHEE.

Uważa, że osoby odpowiedzialne za te działania powinny mieć określone cele i wskaźniki efektywności, a rekrutacja na stanowiska nie może być zależna od politycznego klucza. W proces miałby zostać włączony biznes, który ma doświadczenie w budowaniu marek i zatrudnianiu ekspertów od marketingu oraz komunikacji.

Dariusz Gałęzewski przekonywał również, że przedsiębiorcy powinni mówić jednym, wiarygodnym głosem o swojej roli w gospodarce. Nie chodzi przy tym o pomijanie problemów czy patologii, lecz o odejście od oceniania całego środowiska przez pryzmat jego najgorszych przykładów.

– Przedsiębiorca to tworzenie produktu, usługi, innowacji i miejsc pracy na własne ryzyko, za własne pieniądze. Silne państwo to silni przedsiębiorcy, a silni przedsiębiorcy rodzą się w silnym państwie – podkreślał prezes OSHEE.

Przedsiębiorczości trzeba uczyć w szkołach

Ważnym elementem jego diagnozy była edukacja. Dariusz Gałęzewski uważa, że przedsiębiorczość powinna być realnie obecna w szkołach – nie jako abstrakcyjny przedmiot – lecz praktyczna wiedza o tworzeniu produktów, usług i firm, zarządzaniu ryzykiem oraz podejmowaniu decyzji.

– Możemy w ciągu miesiąca stworzyć program nauczania przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i liceów. Powinno się mówić młodym ludziom, jak tworzyć firmy, jak kreować produkty i jak nie bać się ryzyka – przekonywał szef OSHEE.

Jego zdaniem w edukację powinni włączać się praktycy: przedsiębiorcy, którzy mogliby prowadzić zajęcia lub przygotowywać krótkie lekcje wideo. To miałoby pomóc młodym ludziom zobaczyć przedsiębiorczość szerzej niż tylko przez pryzmat prowadzenia dużej firmy i zatrudniania zespołu.

– Dziś dla wielu młodych osób przedsiębiorczość to także tworzenie produktów, usług i treści. Musimy rozumieć ich wartości: potrzebę wolności, swobody i samodzielności – podkreślał Dariusz Gałęzewski.

Twórca OSHEE odniósł się także do języka, którym w Polsce opisuje się biznes i sukces. Jego zdaniem negatywne stereotypy wobec przedsiębiorców mogą osłabiać gotowość młodych ludzi do podejmowania własnej działalności.

– Trudno zachęcać dziecko do przedsiębiorczości, gdy słyszy, że przedsiębiorca to kombinator, oszust czy „Janusz biznesu”. Szanujmy osoby, które tworzą miejsca pracy i produkty, bo wtedy wzmacniamy etos pracy, produktywność i gotowość do działania – apelował Dariusz Gałęzewski.

Nie tylko wynik. Twórca OSHEE o presji wobec Igi Świątek

Na koniec rozmowy pojawiło się pytanie o zbliżający się Wimbledon, w którym zagrają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które są ambasadorkami OSHEE. Dariusz Gałęzewski zwrócił uwagę na sposób, w jaki w Polsce komentowane są porażki sportowców. Jego zdaniem oczekiwania wobec największych gwiazd często szybko zamieniają się w presję i przesadne oceny.

– Iga osiągnęła w tenisie największy sukces polskiego sportowca od wielu, wielu lat. Chciałbym, żeby ona i Maja zaszły na Wimbledonie jak najdalej, ale bez żadnej presji – mówił szef OSHEE.

Przywołał porównanie reakcji mediów po niedawnych porażkach Igi Świątek i Coco Gauff. Jak zauważył, w Polsce dominowały nagłówki sugerujące „upadek”, „cios” czy „dno”, podczas gdy w amerykańskich komentarzach więcej było uznania dla rywalki i spokojnych oczekiwań przed kolejnym turniejem.

– Jest różnica. I chyba taki sam przekaz powinien dotyczyć również przedsiębiorców – przekonywał Dariusz Gałęzewski.

Uważa, że sportowcy, podobnie jak ludzie biznesu, potrzebują nie bezwarunkowego zachwytu, lecz uczciwej oceny, szacunku do pracy i świadomości, że pojedyncza porażka jest częścią dłuższej drogi.

Której tenisistce kibicuje bardziej? Obu. Życzy im sukcesów na Wimbledonie, a żartobliwie dodał, że widzi je nawet w finale – „ale bez presji”.