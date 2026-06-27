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Dariusz Gałęzewski o marce Polska, globalnych ambicjach OSHEE i Idze Świątek: „Nie dokładajmy presji” (WIDEO)
O globalnych ambicjach polskiej marki, budowie marki Polska i potrzebie nauki przedsiębiorczości w szkołach mówi w studio XYZ Dariusz Gałęzewski, twórca OSHEE. Tłumaczy też, dlaczego po porażkach Igi Świątek potrzeba mniej katastroficznych nagłówków, a więcej wsparcia i spokojnej oceny.
27.06.2026, 04:30
Dariusz Gałęzewski, prezes OSHEE. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Dariusz Gałęzewski uważa, że silna marka Polska może pomóc firmom zdobywać inwestorów i zaufanie za granicą.
- Jakie globalne ambicje ma OSHEE po wejściu w partnerstwo z hiszpańską La Ligą.
- Dlaczego twórca OSHEE apeluje o mniej presji wobec Igi Świątek i inną rozmowę o porażkach sportowców.