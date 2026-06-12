Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Darmowa kranówka w restauracjach jeszcze w te wakacje? Porządkujemy fakty
Media informują o obowiązku podawania darmowej wody z kranu w polskich restauracjach i kawiarniach od 12 sierpnia. Powodem mają być regulacje unijne. W rzeczywistości Unia Europejska nie wprowadza obowiązku darmowej kranówki, a polski projekt jest na tak wczesnym etapie prac, że wakacyjny termin wydaje się mało prawdopodobny.
12.06.2026, 04:15
Czy właściciele lokali gastronomicznych będą mieli obowiązek podawania gościom darmowej kranówki? Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda rządowa propozycja wprowadzenia obowiązku podawania wody z kranu gościom lokali gastronomicznych.
- Na jakim etapie są prace nad nowymi przepisami.
- Co o tej propozycji sądzą restauratorzy i jak podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach.