Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Darmowy sposób na test bezpieczeństwa strony internetowej ma już rok. Pojawiły się nowe funkcje
Mija rok od uruchomienia moje.cert.pl. Choć narzędzie cieszy się dużą popularnością, to wciąż mało Polaków ma świadomość istnienia tego darmowego sposobu na sprawdzenie bezpieczeństwa swojej strony internetowej. Wystarczy być właścicielem strony internetowej i nieważne, czy zarządzamy nią jako firma, instytucja czy osoba prywatna. CERT oferuje też inne usługi, m.in. sprawdzenie bezpieczeństwa otrzymanej wiadomości.
12.02.2026, 13:31
Z darmowego narzędzia moje.cert.pl po roku korzysta już niemal 16 tysięcy użytkowników.Fot. Galeanu Mihai/Gety Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co to jest moje.cert.pl.
- Jakie nowe funkcje wprowadza CERT Polska w pierwszą rocznicę istnienia serwisu.
- Czego możemy spodziewać sie jeszcze w przyszłości.