Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Deep tech przeszedł od niszy do mainstreamu. Fundusze VC stawiają na technologie przyszłości
Fundusze VC coraz częściej inwestują w startupy rozwijające zaawansowane technologie. Deep tech, napędzany przez AI, obronność i globalny wyścig technologiczny, staje się jednym z najgorętszych segmentów rynku.
23.06.2026, 05:00
W świecie, w którym dostęp do technologii ma niemal każdy, przewagę coraz częściej budują unikatowa wiedza naukowa i kompetencje inżynierskie. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fundusze VC coraz częściej odchodzą od SaaS i e-commerce na rzecz deep techu.
- Co sprawia, że dziś to naukowcy i inżynierowie, a nie tylko „klasyczni” founderzy, wyznaczają kierunki rozwoju startupów,
- W jaki sposób AI, obronność i geopolityka zmieniają zasady gry na rynku inwestycji technologicznych,