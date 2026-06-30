Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Dezinformacja wygrywa. W kryzysie TikTok niemal dogania źródła rządowe
W sytuacji kryzysu 16 proc. Polaków w pierwszym odruchu sięgnie po TikToka czy Facebooka, a tylko 17 proc. – po oficjalne informacje w domenie rządowej lub na stronie Policji. Tak wynika z najnowszego raportu „Dezinformacja oczami Polaków”, przygotowanego przez Fundację Digital Poland przy wsparciu NASK oraz ekspertów.
30.06.2026, 11:00
Aż 91 proc. badanych dorosłych Polaków potwierdziło co najmniej jedną z 30 fałszywych informacji. Fot. Jonathan Raa/NurPhoto (Getty Images)
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