DFB stać na Jürgena Kloppa. Pomogą zyski, Nike i poprawa bilansu
2DFB jednocześnie zatrudnia Jürgena Kloppa, spłaca 56,1 mln euro kredytów za Campus i planuje przebudowę całego pionu sportowego. Finansowym zapleczem projektu są rosnące przychody, zysk w wysokości 40,8 mln euro oraz nowa umowa z Nike.
04.08.2026, 04:45
Czteroletni kontrakt Jürgena Kloppa może kosztować DFB znacznie więcej niż 30 mln euro. Fot. Christian Kaspar-Bartke/ Stringer/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wzrost przychodów, zysku i kapitału własnego oraz spadek zadłużenia od 2022 r. zwiększyły zdolność DFB do finansowania projektu Kloppa.
- Co wiadomo o kosztach projektu oraz jak wiążą się z nim nowa umowa z Nike i spłata kredytów za Campus.
- Jak DFB podzielił odpowiedzialność między Jürgenem Kloppem, P. Mertesackrem i Markiem Kosickim oraz dlaczego wyniki reprezentacji wpływają na przychody federacji.