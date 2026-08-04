DFB stać na Jürgena Kloppa. Pomogą zyski, Nike i poprawa bilansu

DFB, czyli Deutscher Fußball-Bund, to Niemiecki Związek Piłki Nożnej – federacja zarządzająca reprezentacjami Niemiec, rozgrywkami krajowymi oraz systemem szkolenia. Jürgen Klopp ma zostać selekcjonerem męskiej kadry narodowej po Mundialu 2026. Obejmie czteroletni kontrakt, poprowadzi drużynę podczas Euro 2028 i Mundialu 2030, a jego rola ma wykraczać poza prowadzenie meczów – będzie także współpracował z akademią, obserwował zawodników w klubach i uczestniczył w szerszej przebudowie pionu sportowego DFB.

Komercyjna spółka DFB osiągnęła w 2025 r. 442,2 mln euro przychodów i 40,8 mln euro zysku netto. Według niemieckich mediów Jürgen Klopp ma zarabiać nieco ponad 7 mln euro rocznie, jednak federacja nie ujawniła pełnych kosztów jego sztabu ani premii uzależnionych od wyników. Dostępne dane wskazują, że DFB ma przestrzeń, by finansować projekt Kloppa z bieżącej działalności, mimo równoległej spłaty kredytów zaciągniętych na budowę DFB-Campusu – otwartego w 2022 r. centrum szkoleniowo-administracyjnego federacji. Od 2027 r. dodatkowe możliwości powinny zapewnić wyższe wpływy z nowej umowy z Nike.

Wiemy, że w sztabie szkoleniowca znajdą się Peter Krawietz, Pepijn Lijnders i Sven Bender. Osobną rolę otrzyma Marc Kosicke, wieloletni doradca Kloppa, który ma odpowiadać za strategię, rozwój i innowacje. Kontrakt jednogłośnie zatwierdziły rada nadzorcza oraz zgromadzenie wspólników DFB.

Klopp zapowiedział, że nie ograniczy pracy do zgrupowań reprezentacji. Zamierza regularnie przebywać na Campusie, obserwować zawodników w klubach i utrzymywać z nimi kontakt między meczami kadry. Przygotował już listę 57 graczy z pola, których chce śledzić. Objęcie reprezentacji zostało przedstawione jako nowy początek dla wszystkich piłkarzy uprawnionych do gry w reprezentacji Niemiec.

Podział (skromnych) łupów

Udział w Mundialu 2026 zapewnił DFB co najmniej 12,5 mln dolarów. FIFA oficjalnie potwierdziła 10 mln dolarów dla każdej federacji, której reprezentacja zakwalifikowała się do turnieju, oraz dodatkowe 2,5 mln dolarów na przygotowania.

Według tabel podziału nagród publikowanych w trakcie mundialu przez część mediów, w tym „Sports Illustrated”, federacje drużyn odpadających w 1/16 finału miały otrzymać łącznie 12 mln dolarów za udział i wynik sportowy. Przy takim założeniu, po doliczeniu środków na przygotowania, DFB przysługiwałoby 14,5 mln dolarów, czyli około 12,7 mln euro według kursu EBC z 24 lipca. Rachunek nie obejmuje dopłat do kosztów delegacji, dodatkowych przydziałów biletów ani ewentualnych premii od sponsorów.

Wpłata FIFA nie oznacza jednak, że federacja zarobiła na tym turnieju. Skarbnik DFB Stephan Grunwald oszacował deficyt związany z mundialem na 9,4 mln euro. Według jego kalkulacji federacja wyszłaby na plus dopiero po awansie do finału, mimo że premie dla zawodników miały być wypłacane dopiero od 1/8 finału.

Ostateczny wynik zostanie ustalony jesienią. Kalkulacja nie obejmuje rozliczenia poprzedniego sztabu ani kosztów zatrudnienia jego następców. Grunwald zaznaczył jednak, że cały budżet DFB przygotowano na wynik bliski zeru. W razie potrzeby federacja może ograniczać lub skalować inne projekty. Koszt zmiany selekcjonera nie musi więc powodować problemów z płynnością, może jednak zmniejszyć środki dostępne na pozostałe działania związku.

DFB nie ujawnił wynagrodzeń, premii ani warunków wcześniejszego rozwiązania umów. Według niemieckich mediów pensja Kloppa ma wynosić nieco ponad 7 mln euro rocznie. Sky szacował koszt rozliczenia umów Juliana Nagelsmanna i jego dwóch współpracowników na 6,6 mln euro, a „Kicker” – na około 6,8 mln euro.

Jeżeli medialne szacunki są poprawne, podstawowe wynagrodzenie Kloppa przez cztery lata przekroczyłoby 28 mln euro. Po dodaniu kosztów rozliczenia poprzedniego sztabu łączna kwota wyniosłaby ponad 34,6-34,8 mln euro – jeszcze przed uwzględnieniem wynagrodzeń nowych współpracowników, premii i innych świadczeń kontraktowych.

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DFB poprawia bilans

Finanse DFB są podzielone między dwa powiązane podmioty. DFB GmbH & Co. KG prowadzi działalność komercyjną – zarządza między innymi reprezentacjami, prawami medialnymi, sponsoringiem, rozgrywkami oraz wydarzeniami. DFB e.V. kontroluje spółkę, prowadzi działalność statutową, jest właścicielem Campusu oraz spłaca kredyty zaciągnięte na jego budowę. Część zysku spółki trafia do stowarzyszenia, dlatego wyników obu podmiotów nie można po prostu zsumować.

W 2025 r. spółka komercyjna osiągnęła 442,2 mln euro przychodów i 40,8 mln euro zysku netto. W porównaniu z 2022 r. przychody wzrosły o 17,4 proc., a zysk o 76,9 proc. Ostatni rok przyniósł jednak wyhamowanie. Przychody zwiększyły się tylko o 1,7 mln euro, a zysk spadł z 43,9 do 40,8 mln euro. Organizacja finałów Ligi Narodów i Ligi Mistrzów w Monachium zrekompensowała brak dużego turnieju męskiej reprezentacji, ale podniosła koszty wydarzeń o 5,1 mln euro do 23,7 mln euro.

Słabiej wygląda podstawowa działalność DFB e.V. Stowarzyszenie osiągnęło 202,7 mln euro przychodów ze sprzedaży, ale zanotowało 11,6 mln euro straty operacyjnej. Ostatecznie wykazało jednak 19,6 mln euro nadwyżki, głównie dzięki 38,1 mln euro przychodów z udziałów. Z tej kwoty 36,8 mln euro pochodziło ze spółki komercyjnej, a około 1,2 mln euro z DFB-Reisebüro.

Spółka nie przekazała stowarzyszeniu całego zysku, ponieważ 4 mln euro pozostawiła w rezerwach. Wynik DFB e.V. poprawiły również odsetki oraz rozliczenia podatkowe z wcześniejszych lat. Dodatnia nadwyżka nie oznacza więc, że jego podstawowa działalność była rentowna.

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Umowa Kloppa z Adidasem miała wygasnąć po mundialu

Od 1 stycznia 2027 r. Nike będzie wyposażać wszystkie reprezentacje DFB. Umowa obowiązuje do końca 2034 r., ale federacja nie ujawniła jej wartości ani struktury świadczeń. Raport finansowy DFB za 2025 r. potwierdza jedynie, że kontrakt zapewni „wyraźnie wyższe” przychody niż dotychczasowa współpraca z Adidasem.

Według informacji „Handelsblattu”, opartych na źródłach branżowych, amerykański koncern ma płacić ponad 100 mln euro rocznie, czyli ponad 800 mln euro przez 8 lat. Adidas miał natomiast przekazywać około 50 mln euro rocznie. Jeżeli obie kwoty obejmują porównywalny zakres świadczeń, roczny wzrost wpływów przekroczyłby 50 mln euro i byłby ponad siedmiokrotnie wyższy od medialnie szacowanej pensji Kloppa. Są to jednak ustalenia medialne – DFB i Nike odmówiły komentarza na temat wartości kontraktu. Federacja nie przypisała też dodatkowych wpływów do jednego obszaru. Mają one wspierać jej szerzej rozumiany rozwój.

Zmiana kończy jedną z najdłuższych relacji sponsorskich w światowym futbolu. Reprezentacja Niemiec występowała w sprzęcie Adidasa już podczas mistrzostw świata w 1954 r. Według raportu DFB pierwszy formalny kontrakt sprzętowy podpisano w 1971 r. Początkowo obejmował głównie świadczenia rzeczowe, przede wszystkim dostawy obuwia. Niemcy zdobyli w produktach tej marki wszystkie cztery tytuły mistrzów świata mężczyzn.

Prezes Adidasa, Bjørn Gulden, wyjaśniał później, że firma nie zamierzała wyrównywać oferty Nike, ponieważ musi zachować równowagę między kosztami a przychodami. DFB uzasadniał swój wybór, wskazując na zdecydowanie najlepszą ofertę ekonomiczną oraz przedstawioną koncepcję dalszej współpracy.

Dodatkowym wątkiem była osobista umowa reklamowa Kloppa z Adidasem, podpisana w 2020 r., gdy Liverpool rozpoczynał współpracę z Nike. Trener występował w klubowym stroju amerykańskiej marki, a jednocześnie nosił buty Adidasa i brał udział w jego kampaniach. Pokazywało to, że kontrakt klubu lub federacji ze sponsorem technicznym nie musi automatycznie wykluczać indywidualnej współpracy szkoleniowca z konkurencyjną firmą, o ile strony odpowiednio podzielą się prawami i obowiązkami.

W przypadku DFB taka kolizja miała jednak zniknąć jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z Nike. Według „Sport Bild” osobisty kontrakt Kloppa z Adidasem miał wygasnąć po Mundialu 2026 i nie zostać przedłużony. Taką samą informację podał Sport1. Strony nie opublikowały jednak warunków porozumienia ani oficjalnego komunikatu o zakończeniu współpracy.

W latach 2027-2030 będą się więc nakładać kontrakt Kloppa z DFB oraz umowa federacji z Nike, ale – według obecnego stanu wiedzy – już nie umowa selekcjonera z Adidasem. Nie oznacza to automatycznie, że Klopp zostanie indywidualnym ambasadorem nowego sponsora. Zakres wykorzystania jego wizerunku poza standardową komunikacją reprezentacji zależy od zapisów kontraktowych, których DFB, Nike i trener nie ujawnili.

Nie był to jedyny potencjalny konflikt sponsorski. Klopp od 2015 r. jest ambasadorem Deutsche Vermögensberatung, czyli DVAG – firmy doradztwa finansowego pośredniczącej między innymi w sprzedaży ubezpieczeń oraz produktów emerytalnych i inwestycyjnych. DFB w maju przedłużył do 2030 r. umowę z ERGO, grupą ubezpieczeniową i oficjalnym partnerem federacji w tej kategorii.

Firmy nie prowadzą identycznej działalności, ale ich oferty częściowo nakładają się w obszarze ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego. DVAG sprzedaje także produkty Generali, konkurenta ERGO. Mogło to powodować kolizję kategorii sponsorskich, choć nie wiadomo, czy umowy zawierały klauzule wyłączności. Według „Sport Bild” rozwiązanie uzgodniono jeszcze przed podpisaniem kontraktu Kloppa, ale jego warunków nie ujawniono.

Milion euro dla fundacji i nowy podział odpowiedzialności w DFB

DFB nie zapłaci Red Bullowi klasycznego odstępnego za wcześniejsze zakończenie współpracy z Kloppem. Zamiast tego przekaże 1 mln euro fundacji Wings for Life, która finansuje badania nad urazami rdzenia kręgowego, oraz rozegra do końca 2030 r. trzy mecze reprezentacji Niemiec w Lipsku.

Pełna wartość porozumienia jest jednak wyższa niż sam milion euro. Organizacja trzech spotkań oznacza dla DFB dodatkowe zobowiązania, ale federacja nie ujawniła zasad podziału wpływów z biletów i hospitality, kosztów stadionowych ani zasad wykorzystania praw komercyjnych. Nie da się więc wiarygodnie oszacować wartości tej części umowy.

Zatrudnienie Kloppa wiąże się także z nowym podziałem odpowiedzialności w pionie sportowym. Klopp poprowadzi pierwszą reprezentację. Marc Kosicke, jego wieloletni agent i doradca, ma odpowiadać za strategię, rozwój i innowacje. DFB nie podał jednak jego formalnego stanowiska ani zakresu uprawnień.

Od 1 stycznia 2027 r. Per Mertesacker zostanie dyrektorem zarządzającym ds. sportu DFB GmbH & Co. KG. Przejmie odpowiedzialność za reprezentacje i akademię, w tym kadry kobiece, zespoły młodzieżowe oraz rozwój talentów. Nie będzie natomiast odpowiadał za finanse i działalność komercyjną spółki.

Jednym z trzech asystentów Kloppa zostanie Sven Bender. Były piłkarz Borussii Dortmund i Bayeru Leverkusen pracował już w latach 2022-2024 z kadrami DFB U-16 i U-17. Ma więc znać procedury federacji, których Klopp dopiero będzie się uczył. Bender pozostanie jednak członkiem sztabu szkoleniowego, podczas gdy Mertesacker będzie odpowiadał za reprezentacje i akademię na poziomie zarządczym.

W strukturze pozostanie również Rudi Völler, dyrektor pierwszej reprezentacji i kadry U-21, którego kontrakt obowiązuje do Euro 2028. Od początku 2027 r. kompetencje Mertesackera, Völlera, Kloppa i Kosickego będą się więc częściowo stykać przy decyzjach dotyczących pierwszej kadry, szkolenia, rozwoju talentów i strategii sportowej.

Taki model może połączyć wiedzę trenerską z doświadczeniem federacyjnym. DFB dokładniej opisał jednak poszczególne funkcje niż zależności między nimi. Nadal nie wiadomo, kto będzie zatwierdzał projekty wykraczające poza pierwszą reprezentację. Nie wiemy też, gdzie przebiegnie granica między strategiczną rolą Kosickego, kompetencjami Mertesackera i funkcją Völlera.

Klopp zapowiedział współpracę z akademią i reprezentacjami młodzieżowymi oraz analizę rozwiązań stosowanych we Francji, Hiszpanii i Anglii. Mertesacker otrzyma narzędzia, by przenosić wybrane pomysły na cały system reprezentacyjny. Przed Euro 2028 powinno być już widoczne, czy DFB potrafił połączyć pierwszą kadrę, zespoły młodzieżowe i akademię bez dublowania decyzji i rozmywania odpowiedzialności.

Zainteresowanie kadrą nie maleje

Mundial 2026 potwierdził, że reprezentacja Niemiec pozostaje jednym z najważniejszych aktywów medialnych DFB. Mecz z Curaçao oglądało w ARD 24 mln widzów, co dało 70 proc. udziału w rynku. Spotkanie z Ekwadorem zgromadziło 19,1 mln osób i osiągnęło 71,7 proc. udziału.

Dla porównania, wszystkie mecze pokazywane przez ARD i ZDF oglądało średnio 5,9 mln widzów. Finał Hiszpania – Argentyna, bez udziału Niemiec, zgromadził 17,4 mln widzów. Transmisje obu nadawców dotarły w trakcie całego turnieju do 58,7 mln różnych odbiorców.

Wysoka oglądalność wzmacnia wartość medialnego i sponsorskiego portfela DFB. Prawa do kwalifikacji, Ligi Narodów oraz pozostałych spotkań są sprzedawane przez UEFA. Natomiast prawami do turniejów finałowych zarządzają FIFA lub UEFA.

W 2025 r. DFB GmbH & Co. KG osiągnęła 186,3 mln euro przychodów z telewizji i 161,7 mln euro ze sponsoringu. Łącznie było to 348 mln euro, czyli 78,7 proc. przychodów spółki. Kwota obejmuje cały portfel reprezentacji, rozgrywek i partnerstw, ale męska kadra pozostaje jego najbardziej widocznym elementem.

Klopp chce, aby kibice po meczu mieli poczucie, że warto było poświęcić reprezentacji 90 minut. Dla DFB większe zainteresowanie oznacza wyższą frekwencję, lepsze wykorzystanie praw sponsorskich, większy popyt na produkty licencjonowane oraz silniejszą pozycję przy negocjowaniu kolejnych umów.

Wpływ wyników sportowych na wartość kontraktów pojawia się jednak z opóźnieniem. Sponsorzy i nadawcy nie renegocjują umów po jednym dobrym turnieju. Najpierw rosną oglądalność, frekwencja i ekspozycja partnerów. Dopiero kilka lat utrzymującego się zainteresowania może podnieść wartość kolejnych kontraktów medialnych i sponsorskich. Seria słabych wyników działa odwrotnie.

Pierwsze oceny projektu Kloppa dotyczyły nie tylko wyników pierwszej reprezentacji. Lothar Matthäus pozytywnie ocenił połączenie kompetencji Kloppa, Kosickego, Bendera i Mertesackera, ale zaznaczył, że o wartości projektu zdecyduje realizacja zapowiedzi. Oliver Kahn wskazywał natomiast, że DFB powinien określić profil szkolonych zawodników i docelowy sposób gry.

Dostępne dane wskazują, że DFB ma przestrzeń, by finansować Kloppa i jego sztab z bieżącej działalności. Nie wiadomo jednak, jaki będzie pełny koszt projektu ani czy federacja nie sięgnie po dodatkowe finansowanie. W 2025 r. spółka komercyjna osiągnęła 40,8 mln euro zysku netto, a od 2027 r. DFB spodziewa się wyższych wpływów z umowy z Nike. Koszty projektu mogą jednak ograniczyć środki przeznaczone na inne działania.

Do końca 2029 r. DFB zamierza spłacić kredyty zaciągnięte na budowę Campusu. Rok później, po Mundialu 2030 i wygaśnięciu kontraktu Kloppa, będzie można ocenić pełny efekt projektu. Miarą sukcesu powinien być jedynie wynik pierwszej reprezentacji. Ważny jest również rozwój zawodników, współpraca między akademią i kadrami oraz jasny podział odpowiedzialności w pionie sportowym.