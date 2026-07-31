Kategoria artykułu: Analizy
Dlaczego Europa nie ma klimatyzacji? Sprawdzamy przyczyny i skutki tej niechęci
Europa przez lata pozostawała wyjątkiem na globalnej mapie klimatyzacji. W USA urządzenia chłodzące znajdują się w 90 proc. gospodarstw domowych, a w Japonii – w 93 proc. Tymczasem na Starym Kontynencie korzysta z nich zaledwie 23 proc. gospodarstw. Rosnące temperatury sprawiają jednak, że musi się to szybko zmienić.
31.07.2026, 05:31
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego klimatyzacja jest w Europie znacznie mniej popularna niż w USA, Japonii czy Chinach.
- Jak fale upałów wpływają na zdrowie, śmiertelność i produktywność mieszkańców Europy.
- Czy rozwój klimatyzacji powinien stać się jednym z priorytetów unijnej polityki adaptacji do zmian klimatu.