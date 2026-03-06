Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026, 19:13
Można zakładać, że Benjamin Netanjahu nie działał pod wpływem impulsu, lecz precyzyjnie wykorzystał rzadkie okno strategiczne, na które czekał od lat. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rząd Benjamina Netanjahu podjął decyzję o uderzeniu na Iran właśnie teraz.
- Czy eskalacja konfliktu bliskowschodniego może pomóc premierowi Izraela politycznie przetrwać w obliczu wewnętrznych kryzysów, procesów sądowych i niepewnych sondaży.
- Jak izraelskie społeczeństwo ocenia operację wojskową przeciwko Iranowi.