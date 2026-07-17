Dlaczego komuniści wygrywają w Grazu? Fenomen KPÖ w Austrii
W drugim co do wielkości mieście Austrii partia komunistyczna po raz drugi wygrała wybory, osiągając przy tym jeszcze lepszy wynik niż przed pięcioma laty. Na czym polega fenomen styryjskiej KPÖ i czy może on przełożyć się na wzrost popularności komunistów w innych miastach Austrii lub nawet na szczeblu federalnym?
17.07.2026, 04:30
Elke Kahr, burmistrzyni Grazu (w niebieskim garniturze), uczestniczy w uroczystości upamiętniającej minutą ciszy ofiary strzelaniny w szkole średniej. KPÖ odniosła w Grazu znaczący sukces, umacniając pozycję jako najsilniejsza formacja w mieście i zwiększając swój stan posiadania o 3 mandaty w porównaniu z wyborami z 2021 roku. Fot. Matej Povse/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego popularność Komunistycznej Partii Austrii (KPÖ) w Grazu stale rośnie.
- Jakie kwestie rzucają cień na reputację ugrupowania.
- Czy komuniści zyskują na znaczeniu również w skali ogólnokrajowej.