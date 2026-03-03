Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego kraje Zatoki Perskiej nie odpowiedziały atakami na Iran? „Zrobią wszystko, żeby utrzymać stabilizację w regionie” (WYWIAD)
Jak to możliwe, że żadne zaatakowane przez Iran państwo w Zatoce Perskiej nie zareagowało w odwecie? – Te kraje bardzo chętnie zaangażowałyby się w inwestycje w Iranie, jeśli tylko pozwoliłyby na to warunki polityczne. Iran na zawsze pozostanie sąsiadem, z którym trzeba koegzystować – mówi dr Jakub Sławek, były ambasador RP w ZEA i arabista z Uniwersytetu Śląskiego.
03.03.2026, 04:30
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, jest przez wielu Irańczyków na uchodźstwie uznawany za naturalnego lidera do przejęcia władzy w Iranie. Jak mówi dr Jakub Sławek, proces demontażu reżymu, jeśli w ogóle do niego dojdzie, będzie długi i ewolucyjny, nie rewolucyjny. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zaatakowane przez Iran kraje Zatoki Perskiej powstrzymały się przed atakami odwetowymi.
- Jak i po co zamożne kraje arabskie budowały przez kilka lat platformę współpracy dyplomatycznej z Iranem.
- Czy przewrót i rewolucyjne obalenie władzy Ajatollahów jest realne.