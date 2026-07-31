Kategoria artykułu: Sport
Palestyńczycy kibicują hiszpańskim piłkarzom. „W finale mundialu liczył się nie tylko futbol”
Triumf reprezentacji Hiszpanii w finale tegorocznego mundialu wywołał ogromne emocje nie tylko na Półwyspie Iberyjskim. W Strefie Gazy zwycięstwo Hiszpanów świętowano na ulicach, a wielu Palestyńczyków postrzega tę reprezentację jako swoją drużynę.
31.07.2026, 04:43
Palestyńczycy w Strefie Gazy stworzyli mural na cześć Lamine'a Yamala, gwiazdy reprezentacji Hiszpanii i FC Barcelony, która okazuje im solidarność. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z czego wynika sympatia mieszkańców Strefy Gazy i Globalnego Południa do hiszpańskich piłkarzy.
- Który hiszpański piłkarz zyskał szczególne uznanie w Strefie Gazy.
- Do jakiej tragedii doszło podczas mundialu w Strefie Gazy.