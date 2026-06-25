Kategoria artykułu: Analizy
Dlaczego Polska doganiała Zachód? Odpowiedź kryje się w danych z 1989 r.
Już u schyłku PRL Polska miała kapitał ludzki porównywalny z wieloma bogatszymi państwami. Kraje, w których edukacja i kwalifikacje przewyższały poziom rozwoju gospodarczego, zwykle rosły później szybciej. Polska jest tego dobrym przykładem.
25.06.2026, 04:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Polska, mimo niskiego poziomu zamożności w 1989 r., miała relatywnie wysoki kapitał ludzki.
- Czy kraje z wyższym kapitałem ludzkim rozwijały się w kolejnych dekadach szybciej.
- Dlaczego sam wysoki poziom edukacji nie gwarantuje sukcesu gospodarczego.