Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w latach 2021–2026.
Victor Orban (po lewej) musiał ostatnio pożegnać się ze stanowiskiem premiera Węgier, które piastował nieprzerwanie od 16 lat. Podzielił tym samym los Mateusza Morawieckiego, który pod koniec 2023 r. przestał być premierem w Polsce. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego europejscy wyborcy coraz częściej odwracają się od tradycyjnych partii i rządów.
- Jak często w ostatnich latach dochodziło w Europie do zmiany władzy i które kraje okazały się najbardziej podatne na polityczne przetasowania.
- Czy wskaźniki ekonomiczne, takie jak inflacja czy dynamika wynagrodzeń realnych, rzeczywiście przekładają się na wyborcze porażki rządzących w Europie.