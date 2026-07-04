Dlaczego w Polsce auta są dwa razy droższe niż w Chinach? Sprawdzamy koszty „chińczyków" od fabryki do salonu
Przez lata najtańsze były USA. Teraz „prawdziwe okazje” są za Wielkim Murem. Wiele aut kosztuje tam tyle, co u nas… motocykle. Prześledźmy losy samochodu od fabryki w Chinach po salon w Polsce. I sprawdźmy, kto najwięcej na „chińczykach” zarabia.
04.07.2026, 04:00
Trzy lata temu prawie ich w Polsce nie było. A dziś co ósme nowe auto to „chińczyk”. Powyżej najdroższy z nich – Denza Z9 GT. W wersji Plug-in (870 KM) kosztuje 457 950 zł, a w elektrycznej (1140 KM) – 522 450 zł. W Chinach obie są o 200-300 tys. zł tańsze. Do czyjej kieszeni trafiają te pieniądze? Fot: Denza
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest koszt produkcji przeciętnego chińskiego samochodu.
- Jakie bariery musi pokonać „chińczyk” w drodze do polskiego klienta.
- Ile na takich autach zarabia Polska, a ile UE i ile muszą pracować na nie Chińczycy, a ile Polacy.