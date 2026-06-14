Kategoria artykułu: Analizy
Wszystkie lekcje z RPA. Co poszło nie tak?
Jeszcze 75 lat temu RPA miała wyższy PKB na osobę niż Korea Południowa, Turcja, Grecja czy Meksyk. Dziś wszystkie te kraje są przed południowoafrykańskim krajem. Wyjaśniamy przyczyny stagnacji w RPA związane z apartheidem oraz po jego upadku.
14.06.2026, 04:20
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak kształtował się rozwój gospodarczy RPA w ciągu ostatnich 75 lat.
- Jak apartheid wpłynął na gospodarkę RPA.
- Z jakich przyczyn wzrost po 1994 r. był poniżej oczekiwań.