Dlaczego Zen.com nie chce być superaplikacją? Polski fintech idzie pod prąd branży
Działający już na 32 rynkach Zen.com planuje uruchomienie Hongkongu jako azjatyckiego hubu oraz wejście na Ukrainę. Celem jest dziesięciokrotny wzrost liczby klientów w pięć lat i zrównanie udziału Europy i Azji w przychodach w perspektywie trzech lat, przy zachowaniu kontroli kosztów i bez wchodzenia w ryzykowne finansowanie.
19.02.2026, 05:50
Michał Bogusławski, szef Zen.com na Europę liczy na otwarcie nowych biur i skokowy wzrost biznesu. Fot. Zen.com
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego firma uznaje dziesięciokrotny wzrost liczby klientów w pięć lat za „plan minimum”.
- Po co fintechowi hub w Hongkongu i wejście do Ukrainy do końca 2026 r.
- Czemu Zen.com nie chce udzielać kredytów, mimo że konkurenci zarabiają na tym miliony.