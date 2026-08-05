Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Długowieczność to nie moda. „Zastąpi PKB, będzie nowym KPI państwa” (WYWIAD)
Czy długowieczność można określić jako ropę XXI wieku? – Będzie kluczowym wskaźnikiem efektywności. Dla rozwoju gospodarek ważne stanie się to, jak długo społeczeństwo pozostaje zdrowe i aktywne. Dlatego potrzebujemy strategii państwa – mówi Aneta Sieradzka, prezeska Fundacji AI One Health, promującej długowieczność.
05.08.2026, 05:43
– Długowieczność to nie pogoń za nieśmiertelnością. To budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego. Celem naszych działań z biznesem jest wypracowanie rekomendacji, które będzie można przedstawić ustawodawcy – mówi Aneta Sieradzka, prezeska Fundacji AI One Health, promotorka polityki długowieczności.
Z tego artykułu dowiesz się…
- O co chodzi w pomyśle promowania długowieczności.
- Dlaczego to ważne, żeby w modelowanie zasad długowieczności włączyło się państwo.
- Jak potrzeby dotyczące długowieczności definiują pracodawcy i biznes.