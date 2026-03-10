Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
Jak dla Donalda Trumpa zakończy się wojna w Iranie? Fot. Aaron Schwartz/POOL/PAP/EPA.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega polityczne ryzyko ataku na Iran, które może ponieść Donald Trump.
- Czego udało się Amerykanom i Izraelczykom dokonać pod kątem stricte wojskowym.
- Jakie są potencjalne ekonomiczne efekty ataku USA i jak mogą wpłynąć na amerykańską politykę.