Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026, 18:11
Projekt prezydenta Karola Nawrockiego broni zmian w sądownictwie wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o sądownictwie.
- Co w praktyce oznaczałoby wprowadzenie proponowanych zmian.
- Jak wyszło na jaw, że w pracach nad projektem brał udział adwokat związany z politykami PiS.