DSV przyspiesza integrację Schenkera. Finalizacja procesu jeszcze w tym roku

W kwietniu 2025 r. Schenker, niemiecki operator logistyczny, należący wówczas do Deutsche Bahn, został przyjęty w struktury światowego giganta, firmy DSV. Koszt inwestycji szacowano na 14,3 mld euro. Była to największa transakcja w historii DSV. Już w maju ubiegłego roku zaczęła się tym samym integracja Schenkera z grupą DSV.

Po włączeniu Schenkera w struktury logistycznego giganta, DSV stanie się największą pod względem przychodów firmą logistyczną świata. Gigant szacuje, że ich udział w globalnym rynku logistycznym będzie na poziomie 6-7 proc. Dla porównania, pozostałe 20 największych spedytorów odpowiadają łącznie za około 30-40 proc. rynku. Reszta przypada na wielu mniejszych i regionalnych graczy.

Integracja Schenkera jeszcze w tym roku

Pierwotnie integracja Schenkera miała zakończyć się w 2028 r. Jak jednak wynika z najnowszego raportu rocznego DSV, firma chce przyspieszyć aż o dwa lata włączenie spółki w struktury i wdrożyć ją do końca tego roku, zaledwie półtora roku po akwizycji. W 2025 r. firmie udało się wykonać jedną trzecią (30 proc.) całego planu integracji.

– Wspierając naszych klientów, postępowaliśmy szybciej niż oczekiwano w integracji z Schenkerem, największej i najbardziej złożonej integracji w 50-letniej historii DSV. Dzięki niezwykłemu wysiłkowi wszystkich współpracowników spodziewamy się sfinalizować integrację do końca 2026 roku, zaledwie 20 miesięcy po sfinalizowaniu transakcji. Przejęcie uczyniło DSV nowym globalnym liderem w branży transportu i logistyki – komentuje w oficjalnym komunikacie prezes grupy DSV, Jens H. Lund.

Firma jest oszczędna w komentowaniu transakcji. Szacowane przez nią koszty integracji Schenkera wyniosły 11 mld koron duńskich, czyli ok. 1,5 mld euro. To m.in. działania związane z restrukturyzacją, integracją systemów informatycznych czy konsolidacją sieci operacyjnej. W roku ubiegłym koszty transakcji i integracji wyniosły z kolei 4,5 mld koron duńskich, czyli ok. 600 mln euro. To więcej, niż zakładała grupa.

DSV oczekuje rocznych synergii na poziomie 9 mld koron duńskich (czyli 1,2 mld euro), gdy integracja Schenkera będzie w pełni zakończona. Ich pełny efekt finansowy ma być jednak widoczny w 2027 r. W tym roku DSV oczekuje dodatkowych synergii na poziomie co najmniej 4 mld koron duńskich (535 mln euro) – z czego 800 DKK udało się osiągnąć w roku ubiegłym.

Stabilne wyniki finansowe

Grupa DSV za cały 2025 r. odnotowała przychód w wysokości 247,3 mld koron duńskich (33 mld euro). To więcej niż w roku 2024, kiedy przychody grupy były na poziomie 167 mld koron duńskich, czyli 22 mld euro.

Grupa zakończyła czwarty kwartał 2025 r. wyraźną poprawą wyników, mimo utrzymującego się trudnego i niestabilnego otoczenia rynkowego. Zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi był na poziomie 5,5 mld DKK, co oznacza wzrost o 48,5 proc. rok do roku przy stałych kursach walut. Na dynamikę wyników kluczowy wpływ miał udział przejętej spółki Schenker – szczególnie w segmentach drogowym i kontraktowym.

W segmencie drogowym EBIT przed zdarzeniami jednorazowymi wyniósł 1 mld DKK (130 mln euro) wobec 311 mln DKK (41 mln euro) rok wcześniej. Oprócz konsolidacji Schenkera, wyniki wsparła stabilizacja rynku – zwłaszcza w Europie – oraz koncentracja na efektywności kosztowej.

Wyraźną poprawę zanotowała także logistyka kontraktowa. EBIT w tym obszarze wzrósł do 1,5 mld DKK z 531 mln DKK w czwartym kwartale 2024 r. Poza wpływem Schenkera, spółka wskazuje na efekty konsolidacji magazynów oraz poprawę wykorzystania powierzchni, co przełożyło się na wyższą rentowność.

Przejęcie w czasach kryzysu

– Ostatnie lata upłynęły pod znakiem kolejnych kryzysów, wyzwań i nieprzewidywalnego popytu, co znacząco wpłynęło na sektor TSL – komentuje Marta Kućmińska-Mróz, dyrektorka działu klientów kluczowych DSV – Global Transport and Logistics.

Mimo to, przejęcie Schenkera znacząco wzmocniło DSV w segmentach drogowym i logistyki kontraktowej, co odzwierciedlają wyniki czwartego kwartału. Dzięki integracji DSV dysponuje większą siecią dystrybucji i bardziej rozbudowaną infrastrukturą magazynową. To pozwala realizować model hybrydowy łączący elementy just in time (dostarczanie produktów dokładnie na czas, kiedy są potrzebne) i just in case (na wszelki wypadek).

To ważne, bowiem – jak podkreśla ekspertka – zmieniły się również oczekiwania odbiorców końcowych, takich jak sieci handlowe. Coraz częściej zamawiają mniejsze partie towarów, ale z większą częstotliwością dostaw. To z kolei wymusza na operatorach logistycznych dostosowanie modeli dystrybucji i większą precyzję planowania.

– Rośnie liczba projektów, w których eksperci DSV wchodzą w rolę konsultantów i pomagają klientom w budowie lub transformacji ich modelu dystrybucji dostosowanego do tych ram – przyznaje ekspertka.

Wyzwaniem dla operatorów logistycznych są rosnące koszty transportu drogowego. Tendencja ta ma się utrzymać w najbliższym czasie.

– Analitycy firmy Panteia obliczyli, że skala wzrostu kosztów transportów międzynarodowych w Europie, z wyłączeniem kosztów paliwa oraz przepraw promowych, wyniosła około 3,6-4,3 proc. na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że mówimy tutaj tylko o średniej, która nie odzwierciedla zmian na poszczególnych rynkach i kierunkach – mówi Marta Kućmińska-Mróz.

Ekspertka podkreśla, że w coraz mniej przewidywalnym otoczeniu biznesowym ważniejsze od pytania „czy koszty będą rosły” jest pytanie „o jaką skalę podwyżek chodzi”. Wpływ na wysokość podwyżek będzie miało tempo wzrostu gospodarczego w Europie.