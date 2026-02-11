Kategorie artykułu: Biznes Newsy
DSV przyspiesza integrację Schenkera. Finalizacja procesu jeszcze w tym roku
DSV, gigant logistyczny, chce jeszcze w tym roku sfinalizować włączenie do swoich struktur przejętej w kwietniu 2025 r. firmy Schenker. Pierwotnie integracja obu firm miała zakończyć się dopiero w 2028 r., jednak proces przyspieszył. Solidne, mimo trudnych warunków rynkowych, okazały się także wyniki finansowe DSV za ubiegły rok.
11.02.2026, 18:02
Wyzwaniem dla operatorów logistycznych są rosnące koszty transportu drogowego. Tendencja ta ma się utrzymać w najbliższym czasie. Fot. Bjoern Wylezich, GettyImages
