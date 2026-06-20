Kategoria artykułu: Kultura
Dwóch Mannów i jedna teczka. Czyli Wojciech Mann odkrywa dla nas ojca
Czy można odkryć artystę, którego twórczość wydaje się już dobrze opisana? Okazuje się, że tak. Potrzeba do tego jednej teczki, która przez dziesięciolecia przeleżała w rodzinnym archiwum. To właśnie ona stała się bohaterką nowej wystawy „Kazimierz Mann. Sztuka w (u)życiu”.
20.06.2026, 04:45
Wystawa prac Kazimierza Manna. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak jedna zapomniana teczka uzupełnia znacząco opowieść o Kazimierzu Mannie.
- Dlaczego twórczość ilustratora i grafika podważa mit „żelaznej kurtyny” w kulturze.
- Jak od kolorowych reklam i ilustracji Mann doszedł do przejmującej opowieści o przemijaniu.