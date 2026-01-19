Agora ogłosiła zwolnienia grupowe m.in. w Wyborczej i Gazecie.pl

Archiwalny

Spółki zależne Agory – Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting – zawarły porozumienia ze związkiem zawodowym dotyczące zwolnień grupowych. Jak wskazała Agora w komunikacie, redukcja zatrudnienia potrwa od 20 stycznia do 28 lutego 2026 r.

W przypadku Wyborczej zostanie zwolnionych do 60 pracowników. W Gazecie.pl pracę ma stracić do 63 osób, z kolei w Eurozet Consulting redukcja obejmie do 13 etatów. Grupami zawodowymi dotkniętymi tą decyzją są: wsparcie operacyjne, sprzedaż, wsparcie biznesowe oraz redakcja.

Na tym nie koniec, bo jak wskazano w dalszej części komunikatu, restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również Agorę, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, oraz Grupę Radiową Agory i Eurozet, w których restrukturyzacja obejmie łącznie do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji.

„W ww. spółkach restrukturyzacja nie będzie miała charakteru zwolnień grupowych z uwagi na liczbę osób objętych restrukturyzacją, która nie przekracza progów określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” – poinformowała Agora.

Łącznie Grupa Kapitałowa Agora w ramach restrukturyzacji zatrudnienia zwolni do 166 pracowników, co stanowi 6,56 proc. pracowników Grupy.

Źródło: XYZ/PAP