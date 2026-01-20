Dowódca SOP zawieszony. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec gen. Radosława Jaworskiego

Ruszyło postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy Służby Ochrony Państwa. Gen. Radosław Jaworski został więc, jak informuje MSWiA, zawieszony w czynnościach.

Obowiązki szefa SOP, jak dodaje resort spraw wewnętrznych, będzie pełnił zastępca gen. Jaworskiego, płk Tomasz Jackowicz.

Zawieszenie gen. Radosława Jaworskiego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, to efekt kontroli przeprowadzonej w SOP. Kontrola ta była następstwem kradzieży auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Zaraz po kradzieży samochodu stanowiska stracili dyrektor i wicedyrektor SOP. Auto odzyskano, a mieszkaniec Sopotu, który je ukradł, trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Po tej kradzieży MSWiA wszczęło kontrolę. W czasie jej trwania gen. Jaworski najpierw udał się na zaległy urlop, a następnie na zwolnienie lekarskie. Na pełniącego obowiązki szefa formacji wyznaczył płk. Krzysztofa Króla.

Minister Marcin Kierwiński zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że po zakończeniu kontroli pojawią się decyzje personalne dotyczące kierownictwa SOP. Stwierdził też, że w zakresie zarządzania służbą są kwestie wymagające poprawy.

Tymczasem do resortu trafił list pracowników SOP. Domagali się oni powrotu gen. Jaworskiego do służby. Zdaniem resortu było to pokłosie kończącej się kontroli.

