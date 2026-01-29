Grupa Azoty Puławy z pozwem od konsorcjum Polimeksu. Z kolei spłaty pożyczki od Polimerów Police żąda Orlen

Orlen żąda spłaty pożyczki z 2025 r. przez Grupę Azoty Polyolefins – poinformowała grupa. Chodzi o pożyczkę na sfinansowanie zakupu propanu z 2025 r. Kwoty należne Orlenowi na mocy umowy wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln dolarów. Jak wskazuje grupa, żądanie ma charakter formalny i nie ma wpływu negocjacje między spółkami.

Czysto formalnego charakteru nie ma jednak pozew otrzymany przez inną spółkę z grupy kapitałowej. Konsorcjum z Polimeksem domaga się od Grupy Azoty Puławy ponad 189 mln zł z odsetkami. Spółka otrzymała pozew w tej sprawie.

Orlen żąda spłaty pożyczki. „Bez wpływu na negocjacje i działalność grupy"

Żądanie Orlenu zostało skierowane w następstwie postawieniu przez banki w stan wymagalności zobowiązań kredytowych – podała Grupa Azoty. Jak wskazuje spółka, żądanie ma charakter formalny i nie ma wpływu na proces restrukturyzacyjny, negocjacje sprzedaży i działalność grupy.

Grupa Azoty Polyoelfins to spółka odpowiadająca za projekt Polimery Police. Grupa Azoty prowadzi z Orlenem negocjacje dotyczące sprzedaży tego projektu.

"Żądanie spłaty jest konsekwencją niespłacenia pożyczki oraz wygaśnięcia z dniem 30 września 2025 r. umowy stabilizacyjnej i ma charakter formalny. Zobowiązanie zostało zaciągnięte przez Grupę Azoty Polyolefins i nie podlega regresowi wobec Grupy Azoty" – podano w komunikacie grupy.

"Oceniamy, że działania Orlenu wpisują się w standardowe procedury obowiązujące w relacjach finansowych tego typu i nie wpływają na kontynuowany proces restrukturyzacyjny GA Polyolefins. Spółka prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu, którego celem jest uporządkowanie sytuacji finansowej i uzgodnienie warunków spłaty zobowiązań z wierzycielami" – powiedział cytowany w komunikacie spółki jej prezes, Andrzej Skolmowski.

"Jednocześnie zgodnie z otrzymanym od Orlenu zapewnieniem pozostajemy w dialogu w sprawie dalszych kroków dotyczących zbycia całości GA Polyolefins. Działania podejmowane przez wierzycieli nie wpływają na bieżącą działalność operacyjną ani realizację podstawowych celów biznesowych Grupy Azoty" – dodał.

Grupa Azoty Puławy z pozwem od konsorcjum Polimeksu i SBB

Grupa Azoty Puławy – spółka z grupy kapitałowej Grupa Azoty – poinformowała z kolei o otrzymaniu pozwu od konsorcjum firm Polimex Mostostal, Polimex Energetyka oraz SBB Energy. Chodzi o roszczenia związane z realizacją przez wykonawcę kontraktu na budowę bloku węglowego w Puławach.

Blok miał zacząć działać w 2022 r., ale nie został oddany w terminie do użytku. W styczniu 2025 r. Grupa Azoty wypowiedziała kontrakt wykonawcy.

W powie, który Grupa Azoty Puławy otrzymała w styczniu 2026 r. od Polimeksu, konsorcjum chce zasądzenia od spółki 189,16 mln zł tytułem pozostałej części wynagrodzenia z kontraktu i odsetek w wysokości 29,64 mln zł.

Zdaniem spółki roszczenia są bezzasadne. Złoży odpowiedź na pozew w terminie wyznaczonym przez sąd.

„Otrzymanie pozwu ze strony konsorcjum wykonawców budowy bloku węglowego w Puławach nie zmienia naszej dotychczasowej oceny sytuacji prawnej w związku z realizacją kontraktu. Spółka konsekwentnie uznaje zgłaszane roszczenia za bezzasadne i będzie tego stanowczo bronić w toku postępowania sądowego" – powiedziała wiceprezeska Grupy Azoty Puławy Katarzyna Stasiak.

Spółka dodała, że sama dochodzi własnych roszczeń wobec konsorcjum na łączną kwotę ponad 489 mln zł – w tym z tytułu kar umownych i kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem kontraktu.