Mastercard zwolni 4 proc. pracowników na świecie. Zyski wyższe od prognoz

Mastercard przebił oczekiwania Wall Street w czwartym kwartale i zapowiedział zwolnienia obejmujące około 4 proc. globalnej załogi. Spółka tłumaczy decyzję restrukturyzacją i zmianą priorytetów inwestycyjnych.

Mastercard poinformował, że zwolni około 4 proc. pracowników na całym świecie, mimo że wyniki finansowe za czwarty kwartał okazały się lepsze od prognoz analityków. Decyzja ma związek z restrukturyzacją biznesu i przesunięciem inwestycji do innych obszarów działalności.

Według spółki restrukturyzacja wiąże się z jednorazowym kosztem około 200 mln dolarów, który zostanie ujęty w bieżącym kwartale. „Zakończyliśmy strategiczny przegląd działalności. Oznacza to redukcję w niektórych obszarach i rolach, ale jednocześnie większe inwestycje i koncentrację w innych” – przekazał CEO Mastercard Michael Miebach.

Z opublikowanych danych wynika, że zwolnienia mogą objąć ponad 1,4 tys. osób. Na koniec grudnia 2024 r. Mastercard zatrudniał około 35,3 tys. pracowników, zgodnie z ostatnim rocznym raportem spółki.

Rynek zareagował pozytywnie na wyniki finansowe firmy. Akcje Mastercard rosły o ponad 1,7 proc. we wczesnym handlu, mimo informacji o planowanych redukcjach zatrudnienia.

Spółka wskazuje, że wydatki konsumentów pozostają odporne, pomimo niepewności gospodarczej związanej m.in. z polityką handlową prezydenta USA Donalda Trumpa, utrzymującą się inflacją oraz słabszym rynkiem pracy. Wartość transakcji przetworzonych przez Mastercard (gross dollar volume) wzrosła o 7 proc. kwartał do kwartału, głównie dzięki wydatkom na podróże, rekreację i dobra pierwszej potrzeby.

Jednocześnie wolumen transakcji transgranicznych wzrósł o 14 proc., co oznacza większe wydatki kartami poza krajem ich wydania. Spółka zauważa, że gospodarstwa domowe nadal priorytetowo traktują wydatki na podstawowe potrzeby, a osoby o wyższych dochodach nie ograniczają znacząco zakupów uznaniowych.

W czwartym kwartale skorygowany zysk Mastercard wyniósł 4,76 dolara na akcję, wobec 4,25 dolara oczekiwanych przez analityków, a przychody sięgnęły 8,81 mld dolarów, przewyższając prognozę 8,78 mld dolarów – wynika z danych LSEG.

