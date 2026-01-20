Medicalgorithmics dostał od BioFund ofertę obniżenia kosztów finansowania i konwersji pożyczki na akcje

Medicalgorithmics otrzymał od BioFund Capital Management ofertę zmiany warunków pożyczki udzielonej spółce. BioFund zakłada również możliwość negocjacji w sprawie konwersji pożyczki na akcje. Medicalgorithmics zamierza przystąpić do rozmów.

Grupa Medicalgorithmics dostarcza obsługiwane przez sztuczną inteligencję rozwiązania technologiczne w diagnostyce kardiologicznej. BioFund to inwestor i największy akcjonariusz spółki. W listopadzie 2024 r. fundusz udzielił Medicalgorithmics pożyczki o wartości do 3 mln dolarów na rozwój i realizację strategii na lata 2023-2026.

20 stycznia spółka poinformowała, że BioFund złożył jej ofertę zmiany warunków pożyczki, zakładającą obniżenie kosztów finansowania. Propozycja zawiera:

uchylenie prawa BioFund do prowizji w wysokości 3 proc. przychodów od nowych klientów Medicalgorithmics ,

do prowizji w wysokości 3 proc. przychodów od nowych klientów , zmniejszenie oprocentowania z 18,5 proc. do 14 proc. w skali roku,

wydłużenie terminu zapadalności o pół roku.

BioFund jest także gotowy do przeprowadzenia negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki (kapitału i odsetek) na akcje Medicalgorithmics " z uwzględnieniem niezależnej opinii o warunkach transakcji oraz poddaniu się przez BioFund zobowiązaniu do niezbywania akcji (lock-up)", co do wszystkich akcji posiadanych przez fundusz – podała spółka.

Zarząd Medicalgorithmics uznaje, że czynności będą korzystne i przełożą się na obniżenie kosztów finansowania oraz poprawę przepływów pieniężnych. "Dokapitalizowanie spółki oraz przeznaczenie pozyskanych środków na spłatę większości zadłużenia w ocenie zarządu wzmocni sytuację bilansową Medicalgorithmics, zwiększy stabilność finansową oraz poprawi elastyczność w zakresie zarządzania płynnością" – wskazała spółka w komunikacie giełdowym. Stąd zarząd planuje przeprowadzić negocjacje z BioFund w tym zakresie.

BioFund sprzedał duży pakiet akcji Medicalgorithmics

BioFund Capital Management z siedzibą w Miami to największy akcjonariusz spółki. Fundusz zainwestował w Medicalgorithmics w 2022 r., obejmując pakiet 49,99 proc. akcji.

We wrześniu 2025 r. fundusz sprzedał 1,5 mln akcji (ok. 15 proc. wszystkich akcji) spółki. Jak podawał wtedy spółka, sprzedaż została przeprowadzona w ramach przygotowań wejścia Medicalgorithmics na amerykański rynek inwestycyjny. Akcje Medicalgorithmics nabyły we wrześniu polskie TFI, fundacje rodzinne oraz Mariusz Książek, inwestor oraz prezes i główny akcjonariusze dewelopera Marvipol.

19 stycznia 2026 r., dzień przed komunikatem o ofercie zmiany umowy pożyczki, fundusz Biofund poinformował także o sprzedaży 2,1 mln akcji (ok. 21 proc. wszystkich akcji) Medicalgorithmics o wartości 68,9 mln zł.

"Pomimo sprzedaży istotnego pakietu akcji zamierzamy długoterminowo wspierać Medicalgorithmics, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami. Biofund pozostaje największym akcjonariuszem spółki i planuje kontynuować bliską współpracę, która okazała się być tak bardzo owocna przez ostatnie dwa lata" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes spółki oraz udziałowiec Biofund Capital Management Kris Siemionow.

Akcje w ramach styczniowej transakcji nabył INC Private Equity z polskiej grupy kapitałowej INC. Firma nabyła od Biofund wszystkie 2,1 mln sztuk akcji Medicalgorithmics za cenę 32,50 zł za jedną, z zamiarem ich dalszej odsprzedaży.Tego samego dnia sprzedane w transakcjach pakietowych w cenie 33 zł za akcję – podał INC Private Equity.