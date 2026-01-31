Miroslav Lajčák rezygnuje z doradzania Ficy po publikacji akt Epsteina

Premier Słowacji Robert Fico ogłosił, że przyjął rezygnację swojego doradcy, byłego szefa MSZ Miroslava Lajčáka. Decyzja ta zapadła po ujawnieniu dokumentów wskazujących na jego powiązania z Jeffreyem Epsteinem. Sprawa wywołała polityczną burzę zarówno w koalicji, jak i opozycji.

Nazwisko Miroslava Lajčáka, dyplomaty i byłego przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, pojawiło się w najnowszych dokumentach ujawnionych przez amerykański resort sprawiedliwości. Dokumenty te mają związek z Jeffreyem Epsteinem — finansistą i przestępcą seksualnym, który zmarł w 2019 roku.

W aktach znalazły się rzekome informacje o oferowaniu Lajčákowi młodych kobiet przez Epsteina oraz jego próbie zorganizowania spotkania premiera Ficy z ideologiem prawicy Stevem Bannonem. Sam Lajčák stanowczo temu zaprzeczył.

– Nie organizowałem żadnego spotkania dla premiera. Kobiety nigdy nie były częścią naszej komunikacji. Absolutnie nigdy – powiedział w rozmowie z portalem 360tka.

Fico komentuje rezygnację i krytykę

Premier Robert Fico opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym nazwał Lajčáka „wielkim dyplomatą”. Skrytykował również medialną i polityczną nagonkę.

– Dawno nie widziałem tak wielkiej hipokryzji w krytyce, i to ze wszystkich stron. No cóż, skoro nie ma nic poważnego, to do ataku na mnie musi posłużyć wszystko – napisał.

Jeszcze przed rezygnacją Lajčáka Fico zapewniał, że nie zamierza go odwoływać.

Po ujawnieniu dokumentów opozycja w Słowacji ostro skrytykowała zarówno Lajčáka, jak i premiera. Również przedstawiciele partii tworzących rząd wypowiadali się nieprzychylnie wobec doradcy szefa rządu.

Tło sprawy Epsteina

Jeffrey Epstein został skazany w 2008 roku za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 roku, oczekując na kolejny proces, popełnił samobójstwo w więzieniu. W piątek amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował kolejną partię dokumentów liczących ponad 3 mln stron, 2 tys. nagrań i 180 tys. zdjęć, z których wiele zawierało materiały pornograficzne.

Miroslav Lajčák kierował słowackim MSZ w latach 2009–2010 oraz 2012–2020, współpracując z trzema rządami Roberta Ficy. W 2017 roku został przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po powrocie Ficy do władzy w 2023 roku objął funkcję jego doradcy.

