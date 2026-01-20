Niedziele handlowe pomogły. W grudniu klienci chętniej odwiedzali centra handlowe

Klienci chętniej odwiedzali galerie handlowe w grudniu 2025 niż rok wcześniej. Zdaniem Polskiej Rady Centrów Handlowych to efekt aż trzech niedziel handlowych w ostatnim miesiącu ubiegłego roku.

W grudniu 2025 w centrach handlowych pojawiło się 4 proc. ludzi więcej niż w 2024 r. I to mimo wolnej od pracy Wigilii – tłumaczy Polska Rada Centrów Handlowych. Jednak w listopadzie, gdy w miesiącu była tylko jedna niedziela handlowa, odwiedzalność spadła o 3,2 proc. rdr, a obroty o 2,3 proc. rdr.

Rada tłumaczy jednak, że o ile w listopadzie spadła ogólna obecność w galeriach, to w takich segmentach jak usługi (+7 p.p. rdr), rozrywka (+6,5 p.p. rdr), zdrowie (+4 p.p. rdr) oraz restauracje (+4 proc. rdr) zanotowano wzrost liczby klientów. „Pokazuje to, że centra handlowe wciąż pełnią ważną rolę jako miejsca spędzania czasu i korzystania z usług” – oceniła Rada.

Najlepiej widać to było w dużych obiektach, w których obroty wzrosły o 0,2 p.p. rdr. W pozostałych kategoriach, takich jak bardzo duże obiekty (-2 p.p. rdr), średnie (-4,6 p.p. rdr) i małe (-4,8 p.p. rdr), zanotowano spadki obrotów.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem non profit, zrzeszającym ponad 200 członków.