Poczta Polska nie przejmie Orlen Paczka

Orlen poinformował o odstąpieniu od realizacji umowy polegającej na nabyciu spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską. Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu XYZ.pl, Poczta Polska nie zdobyła środków na akwizycję.

Pierwotna umowa nabycia została zawarta 26 września 2025 r. Poczta Polska planowała nabyć akcje w spółce Orlen Paczka, należącej w 100 proc. do Orlenu. W pierwotnej wersji Poczta miała nabyć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka. Następnie Poczta miała przejąć część biznesu w postaci automatów paczkowych. Ostatecznie Poczta mogłaby przejąć 100 proc. udziałów w spółce.

W grudniu 2025 r. Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej, mówił w rozmowie z XYZ.pl, że potencjalny koszt konsolidacji Orlen Paczki to koszt 1,5-2 mld zł.

Zapytany o to, skąd Poczta zamierza wziąć na to pieniądze, odpowiedział: "Właściciel nie inwestował w pocztę od 20 lat, więc przyszedł czas, żeby to zmienić".

Orlen Paczka to usługa logistyczna należąca do koncernu paliwowo-energetycznego Orlen , która umożliwia odbieranie i nadawanie przesyłek poza tradycyjną siecią firm kurierskich. W praktyce to konkurent dla punktów odbioru znanych z rynku e-commerce.

Sieć Orlen Paczki przekroczyła na przełomie 2025 i 2026 r. 14 000 punktów odbioru w całej Polsce. Z tej liczby ok. 7 000 stanowią automaty paczkowe - samoobsługowe urządzenia, w których klient odbiera paczkę, podając kod z SMS lub aplikacji. Pozostałe 7 000 to pozostałe punkty partnerskie - punkty przyjmowania i wydawania paczek zlokalizowane na stacjach Orlen, w sklepach i punktach usługowych rozsianych po całym kraju.