Qualcomm przedstawia WiFi 8. Nowa odsłona sieci bezprzewodowej ma się koncentrować na jakości połączenia

WiFi 7 jeszcze na dobre nie zdążyło się przyjąć w naszych domach, a Qualcomm już zapowiada nową odsłonę sieci bezprzewodowej. Jak jednak zapowiada firma, WiFi 8 koncentrować się ma nie na biciu rekordów prędkości, a na poprawieniu jakości działania sieci bezprzewodowej.

Qualcomm, jak pisze serwis Guru3D, pokazał zapowiedź tego, co będzie potrafiła sieć WiFi 8 (czyli standard 802.11bn). O ile WiFi 7 stawiała na szybkość, to twórcy WiFi 8 postawili na inne priorytety.

Głównymi założeniami nowego standardu jest stworzenie sieci o stabilnej jakości przesyłu danych w „zatłoczonym” środowisku, pełnym innych, konkurencyjnych sieci. Ma też oferować dużo lepszy zasięg WiFi z jak najmniejszą liczbą martwych pól.

Sieć WiFi 8, zdaniem Qualcomma, powinna też zredukować liczbę gwałtownych opóźnień sieci, gdy jednocześnie podłącza się do niej wiele punktów dostępowych.

WiFi 8 będzie więc bardziej praktycznym ulepszeniem WiFi 7 i koncentrować się będzie nie na poprawie prędkości internetu, która i tak już jest odpowiednio wysoka (maksymalna przepustowość WiFi to 46 Gbps), a na ulepszeniu jakości korzystania z sieci bezprzewodowej. Będzie mniej opóźnień i mniej zrywanych transmisji audio i wideo.

Kiedy jednak pierwsze urządzenia z WiFi 8 trafią do sprzedaży? Na razie nie wiadomo. Zwłaszcza że w urządzeniach domowych WiFi 7 dopiero się pojawia. O ile są już laptopy, komputery stacjonarne i smartfony wyposażone w anteny tej sieci, o tyle w przypadku sprzętu AGD, RTV, konsol (poza PS5 Pro) oraz zdecydowanej większości sprzętu komputerowego wciąż jeszcze dominuje WiFi 6E/6