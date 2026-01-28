Sarah Mullally oficjalnie arcybiskupem Canterbury. To pierwsza kobieta w historii na tym stanowisku

Formalnie głową Kościoła Anglii jest władca Wielkiej Brytanii. Jednak najważniejszym duchownym jest arcybiskup Canterbury. Po raz pierwszy w historii na tym stanowisku oficjalnie zatwierdzono kobietę – Sarah Mullally.

63-letnia duchowna była do tej pory biskupem Londynu. W październiku 2025 wybrano ją na stanowisko arcybiskupa Canterbury. Dziś, podczas ceremonii w katedrze św. Pawła w Londynie, oficjalnie zatwierdzono tę decyzję.

Mullally oficjalnie obejmie diecezję pod koniec marca. Najpierw spotka się jednak z premierem Keirem Starmerem oraz zwierzchnikami innych wyznań. Złoży też hołd królowi Karolowi III, jako formalnej głowie Kościoła Anglii.

– „To niezwykły i budzący pokorę zaszczyt zostać 106. arcybiskupem Canterbury. W tym kraju i na całym świecie kościoły anglikańskie niosą ukojenie i nadzieję swoim społecznościom. Z Bożą pomocą będę starała się prowadzić owczarnię Chrystusa ze spokojem, konsekwencją i współczuciem. To są czasy podziałów i niepewności w naszym popękanym świecie. Modlę się, abyśmy stworzyli przestrzeń do wspólnego łamania chleba i odkrywania tego, co nas łączy – i zobowiązuję się do pełnienia tej posługi gościnności” – napisała w oświadczeniu nowa arcybiskup Canterbury.

Duchowna jest z zawodu pielęgniarką. W 1999 roku została najmłodszą naczelną pielęgniarką Wielkiej Brytanii. Piastowała tę funkcję do 2004 roku. W 2015 została biskupem Crediton, a w 2018 biskupem Londynu. Była więc trzecią najważniejszą duchowną w Kościele Anglii.

Od schizmy w XVI wieku, spowodowanej przez króla Henryka VIII, głową Kościoła Anglii jest monarcha. Nie pełni on (lub ona) żadnych funkcji religijnych. Najważniejszym duchownym pozostaje więc arcybiskup Canterbury. Kobiety mogą być duchownymi od połowy lat 90. XX wieku.

Poprzedni arcybiskup Canterbury podał się do dymisji w listopadzie 2024 roku. Justin Welby zrezygnował z tej funkcji po opublikowaniu raportu wskazującego, że nie zareagował odpowiednio na skandal pedofilski wśród duchownych.