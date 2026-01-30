Wyniki Apple lepsze od oczekiwań. CEO mówi o najlepszym kwartale iPhone'ów w historii

Wyniki kwartalne koncernu Apple za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, zakończony 27 grudnia 2025 r., okazały się wyższe od oczekiwań. W ciągu kwartału sprzedaż iPhone'a wzrosła o 23 proc. w ujęciu rocznym.

Przychody ze sprzedaży iPhone'ów wyniosły 85,27 mld dolarów. Analitycy oczekiwali 78,65 mld dolarów. „Popyt na iPhone'a był po prostu oszałamiający” – powiedział CEO Apple, Tim Cook, w rozmowie z CNBC.

Ogółem przychody Apple'a za ubiegły kwartał wyniosły 143,8 mld dolarów. Zysk wyniósł 2,84 dolara na akcję. Analitycy oczekiwali odpowiednio przychodów na poziomie 138,5 mld dolarów i zysku na akcję w wysokości 2,67 dolara.

„Dziś Apple z dumą ogłasza wyjątkowy, rekordowy kwartał, z przychodami w wysokości 143,8 mld dolarów, o 16 proc. wyższymi niż rok temu i znacznie przekraczającymi nasze oczekiwania” – powiedział Tim Cook.

Jak dodał, „iPhone odnotował najlepszy kwartał w historii, napędzany bezprecedensowym popytem, ​​z rekordowymi wynikami w każdym segmencie geograficznym" – dodał.

Sprzedaż komputerów Mac wyniosła 8,39 mld dolarów, w porównaniu z prognozami na poziomie 8,95 mld dolarów. Sprzedaż iPadów wyniosła 8,6 mld dolarów, w porównaniu z szacunkami na poziomie 8,13 mld dolarów. W sektorze usług wyniki były nieco niższe niż szacunki analityków. Przychody firmy w tym sektorze wyniosły 30,01 mld dolarów w porównaniu z 30,07 mld dolarów konsensusu.

Sprzedaż w segmencie akcesoriów Apple wyniosła 11,49 mld dolarów, podczas gdy szacunki mówiły o 12,04 mld dolarów.

Marża wyniosła 48,2 proc., w porównaniu do oczekiwanego poziomu 47,5 proc.

