30.01.2026 07:01

Wyniki Apple lepsze od oczekiwań. CEO mówi o najlepszym kwartale iPhone'ów w historii

Wyniki kwartalne koncernu Apple za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, zakończony 27 grudnia 2025 r., okazały się wyższe od oczekiwań. W ciągu kwartału sprzedaż iPhone'a wzrosła o 23 proc. w ujęciu rocznym.

Przychody ze sprzedaży iPhone'ów wyniosły 85,27 mld dolarów. Analitycy oczekiwali 78,65 mld dolarów. „Popyt na iPhone'a był po prostu oszałamiający” – powiedział CEO Apple, Tim Cook, w rozmowie z CNBC.

Ogółem przychody Apple'a za ubiegły kwartał wyniosły 143,8 mld dolarów. Zysk wyniósł 2,84 dolara na akcję. Analitycy oczekiwali odpowiednio przychodów na poziomie 138,5 mld dolarów i zysku na akcję w wysokości 2,67 dolara.

„Dziś Apple z dumą ogłasza wyjątkowy, rekordowy kwartał, z przychodami w wysokości 143,8 mld dolarów, o 16 proc. wyższymi niż rok temu i znacznie przekraczającymi nasze oczekiwania” – powiedział Tim Cook.

Jak dodał, „iPhone odnotował najlepszy kwartał w historii, napędzany bezprecedensowym popytem, ​​z rekordowymi wynikami w każdym segmencie geograficznym" – dodał.

Sprzedaż komputerów Mac wyniosła 8,39 mld dolarów, w porównaniu z prognozami na poziomie 8,95 mld dolarów. Sprzedaż iPadów wyniosła 8,6 mld dolarów, w porównaniu z szacunkami na poziomie 8,13 mld dolarów. W sektorze usług wyniki były nieco niższe niż szacunki analityków. Przychody firmy w tym sektorze wyniosły 30,01 mld dolarów w porównaniu z 30,07 mld dolarów konsensusu.

Sprzedaż w segmencie akcesoriów Apple wyniosła 11,49 mld dolarów, podczas gdy szacunki mówiły o 12,04 mld dolarów.

Marża wyniosła 48,2 proc., w porównaniu do oczekiwanego poziomu 47,5 proc.

Źródło: PAP, XYZ

Zdjęcie przedstawia logo Apple na oknie budynku
Wyniki kwartalne koncernu Apple za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, zakończony 27 grudnia 2025 r., okazały się wyższe od oczekiwań. Fot. Getty Images