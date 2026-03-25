Źródło: Warszawa odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego UE

W głosowaniu na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) Warszawa uzyskała trzecie miejsce, co oznacza, że odpadła w konkursie – poinformowało źródło unijne. Więcej głosów od Warszawy dostały Rzym i Lille. To one będą ze sobą rywalizować w dalszej procedurze, którą w środę rozstrzygną instytucje UE.

Konkurentami Warszawy było osiem innych miast: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

W pierwszym etapie wyboru siedziby EUCA kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Na liście obu instytucji znalazły się Rzym i Lille, a Warszawa uzyskała trzecie miejsce – poinformowało źródło unijne.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e‑commerce. Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.

Źródło: PAP