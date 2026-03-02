Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026, 16:49
Sprawujący przewodnictwo w UE Cypr odwołał spotkanie ministrów w Ramach Rady UE z powodu ataków dronów i bliskich działań wojennych. Doszło do nich po ataku Izraela i USA na Iran. Na zdjęciu Teheran po ataku. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zadeklarowały państwa E3 (Francja, Niemcy Wielka Brytania) w związku z amerykańsko-izraelskimi bombardowaniami w Iranie.
- Jakie jest stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
- Dlaczego Hiszpania jako jedyny kraj UE oficjalnie potępiła USA i Izrael.