Edoardo Bove wrócił do gry po zawale serca. Już imponuje Anglikom
Edoardo Bove przeniósł się na Wyspy Brytyjskie, by spróbować swoich sił w EFL Championship – czyli na drugim szczeblu rozgrywkowym w Anglii. 23-letni wychowanek AS Roma, który po niedoszłej tragedii musi grać z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, dołączył do drużyny Watford FC. Wrócił na boisko po wielu miesiącach przerwy.
13.03.2026, 04:30
Edoardo Bove zaistniał już w barwach Watfordu. Włoski piłkarz zdecydował się kontynuować karierę w angielskiej Championship, ponieważ w jego ojczyźnie było to wykluczone. Fot. Adam Davy - PA Images/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Edoardo Bove musiał czekać aż 440 dni na powrót do gry.
- – Który polski piłkarz publicznie okazał mu wsparcie.
- Dlaczego Bove rozwiązał kontrakt z AS Romą i zdecydował się kontynuować karierę na Wyspach Brytyjskich.