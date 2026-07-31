Kategoria artykułu: Kultura
Efekt Nolana: 5 inwestycji, które mogą wystrzelić po „Odysei”
Penelopo, Odyseusz dotrze z opóźnieniem, bo w międzyczasie został influencerem… Rynki całego świata rozgrzała antykizująca mania. Skrupulatnie sprawdzamy więc, w co zainwestować na krajowych aukcjach. Ile kosztują starożytne monety z Ateną, a ile wczesne wydania „Odysei” Homera?
31.07.2026, 05:45
Od 17 lipca w polskich kinach oglądać można „Odyseję” Christophera Nolana, która w bardzo wielu sektorach wywołała modę na antyk. Dyskusje, czy produkcja ta podniesie również wartość starożytności na aukcjach, rozgrzewa kolekcjonerski rynek. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy to prawda, że przedmioty sprzed 2000 lat można kupić na aukcjach w cenie poniżej 100 zł.
- Jakie ceny osiągają wczesne wydania „Iliady” i „Odysei” Homera oraz czy są dostępne w Polsce.
- Czy to możliwe, że malarski cykl Jana Styki, który powstał przed wojną, również zbiegł się w czasie z premierą kinową „Odysei”.