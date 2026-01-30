Kategorie artykułu: Biznes Świat
Egipska gospodarka wychodzi z kryzysu
Najnowsze prognozy Banku Światowego wskazują, że Egipt w latach 2025-2027 odnotuje wzrost gospodarczy wynoszący niespełna 5 proc. PKB. Poprawa kondycji egipskiej gospodarki jest szansą dla polskich eksporterów i inwestorów.
30.01.2026, 04:45
Drapacze chmur, w tym Iconic Tower w Nowej Stolicy Administracyjnej Egiptu, na wschód od Kairu. Fot. Islam Safwat/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Egipt znalazł się w kryzysie gospodarczym.
- Jakie są przyczyny i perspektywy wyjścia z kryzysu.
- Jak wyglądają polsko-egipskie relacje gospodarcze.