Kategoria artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i ponownie podbijają rynek.
04.05.2026, 04:30
Popularność winyli odpowiada za wzrost sprzedaży muzyki na fizycznych nośnikach. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego nostalgia stała się jednym z istotnych trendów we współczesnej gospodarce.
- W jakich branżach nostalgia jest dziś najbardziej widoczna oraz jak konkretnie przejawia się w danych.
- Skąd bierze się rosnąca popularność „starych” produktów i jak wykorzystują ją firmy.