Kategoria artykułu: Analizy
Ekonomiści w tropikach. Wielki spór o to, jak wyciągać kraje z biedy
Czy ubóstwo można pokonać dzięki eksperymentom z moskitierami, odrobaczaniem i mikrokredytami? A może o bogactwie narodów decydują przede wszystkim instytucje, reformy i polityka gospodarcza? To jeden z najważniejszych sporów współczesnej ekonomii rozwoju.
25.07.2026, 04:31
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polegają randomizowane badania kontrolowane (RCT) i dlaczego zrewolucjonizowały ekonomię rozwoju.
- Jakie są najważniejsze argumenty w sporze między podejściem mikro (RCT) a makroekonomicznym spojrzeniem na rozwój gospodarczy.
- Dlaczego reformy instytucjonalne i polityka gospodarcza mogą decydować o długoterminowym sukcesie całych państw.