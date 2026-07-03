Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe pieniądze. Ponad 301 mln zł do podziału
Rekordowa pula z Ekstraklasy pokazuje rosnącą wartość ligi, ale nie wyjaśnia już całej finansowej hierarchii klubów. Algorytm premiuje wynik sportowy, ranking historyczny i młodzieżowców, jednak coraz większe znaczenie mają źródła poza centralnym systemem: Europa, stadion, transfery i sponsorzy.
03.07.2026, 05:00
Beniaminkowie po awansie do Ekstraklasy wchodzą do znacznie większej puli centralnych pieniędzy, ale trafiają też do droższej ligi. Wyższe wypłaty z praw mediowych i marketingowych pomagają ustabilizować budżet, lecz nie zastępują kontroli kosztów, transferów, komercji i pracy nad wartością sportową zespołu. Fot. NurPhoto/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile pieniędzy Ekstraklasa wypłaciła klubom za sezon 2025/26 i które kluby otrzymały najwięcej.
- Z jakich elementów składa się algorytm podziału środków z Ekstraklasy i dlaczego końcowa wypłata nie jest prostym odbiciem tabeli ligowej.
- Jakie dodatkowe źródła pieniędzy – poza wypłatą z Ekstraklasy – mogą najmocniej wpływać na budżety polskich klubów.