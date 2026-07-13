Kategoria artykułu: Sport
„El Loco” i tiktokizacja futbolu. Dlaczego misja Marcelo Bielsy zakończyła się fiaskiem?
Gdyby futbol dało się w pełni zautomatyzować, Marcelo Bielsa najprawdopodobniej byłby na szczycie. Argentyński wizjoner od lat balansuje na granicy geniuszu i szaleństwa. Tworzy wokół siebie aurę proroka. Mundialowe występy Urugwaju obnażyły jednak prawdę, którą „El Loco” ignoruje od lat: piłkarze to nie zaprogramowane roboty.
13.07.2026, 04:15
Marcelo Bielsa na pożegnalnej konferencji prasowej jako selekcjoner reprezentacji Urugwaju. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co sprawiło, że Marcelo Bielsa popadł w konflikt z piłkarzami reprezentacji Urugwaju.
- Cu utrudniało pracę Marcelo Bielsie w trakcie mundialu.
- Który polski piłkarz zawdzięcza dużo argentyńskiemu trenerowi.