ElevenLabs, nowa megarunda i rekordowa wycena. To jedna z największych firm prywatnych z Polski
ElevenLabs, wywodzący się z Polski startup osiągnął rekordową wycenę 11 mld dolarów, czyli ponad 40 mld zł. To zasługa nowej, wielkiej rundy finansowej. Tym samym firma stała się jednym z największych biznesów wywodzących się z Polski. A to nie jest jej ostatnie słowo.
Mati Staniszewski (z lewej) i Piotr Dąbkowski stworzyli startup ElevenLabs warty miliardy. Jest także liderem w rozwoju generatywnej AI w obszarze dźwiękowym. Fot. Marek Zawadka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak runda finansowania serii D zmieniła pozycję ElevenLabs wśród największych firm technologicznych z polskimi korzeniami.
- Co stoi za ogromnym zainteresowaniem globalnych funduszy venture capital inwestycją w ElevenLabs.
- W jakim kierunku firma planuje rozwijać swoje technologie głosowe i produkty po pozyskaniu 500 mln dolarów.