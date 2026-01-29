Kategoria artykułu: Analizy
Emerytury kontra płace w Europie: mit szybszego wzrostu świadczeń?
W debacie publicznej coraz częściej pojawia się teza, że emerytury i renty w Europie rosną znacznie szybciej niż wynagrodzenia. Analiza danych z lat 2006-2023 pokazuje jednak, że obraz ten jest dużo bardziej złożony. W połowie krajów UE to płace rosły szybciej, a różnice między państwami wynikają z bardzo odmiennych ścieżek wzrostu, kryzysów oraz konstrukcji systemów emerytalnych.
29.01.2026, 04:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy w krajach Unii Europejskiej emerytury i renty faktycznie rosły szybciej niż płace oraz jak bardzo obraz ten różni się w różnych państwach.
- Jak przedstawia się ten obraz w przypadku Polski i Hiszpanii.
- Jak zmiany liczby emerytów i rencistów oraz poziom wyjściowy świadczeń kształtują długookresową dynamikę emerytur wobec wynagrodzeń.