Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Emocje i „vibe” zamiast programów wyborczych. Jak algorytmy zmieniły współczesną politykę?
Współczesne kampanie wyborcze coraz rzadziej opierają się na merytorycznych obietnicach, a coraz częściej ustępują miejsca skrajnym emocjom i precyzyjnie dobranej estetyce. Wciąż jednak czynnik ludzki odgrywa w kampanii kluczową rolę. Co będzie najważniejsze w następnej kampanii wyborczej nad Wisłą?
21.06.2026, 05:00
Karol Nawrocki był pierwszym z dwóch kandydatów, który odwiedził Sławomira Mentzena. Odcinał się od polityki rządów PiS. Fot. YouTube/AI
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto najlepiej wykorzystuje polityczne algorytmy.
- Dlaczego samo sprawne wykorzystanie algorytmów w sieci nie wystarcza.
- Kto jest globalnym pionierem nowych sposobów komunikacji z wyborcami.