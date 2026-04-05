Kategoria artykułu: Sport
Epicka Furia, czyli jak Polacy stworzyli pierwsze w Europie rozgrywki kobiecego ampfutbolu
FFK Furia Warszawa pierwotnie miała być gotowa do gry w przyszłym roku. Ale wtedy Polska może nie zostałaby pierwszym w Europie krajem z kobiecą ligą ampfutbolu. W Warszawie zakasano więc rękawy, pomogła m.in. Anna Lewandowska, i rozgrywki wystartowały pod koniec marca. Nic to, że na razie biorą w nich udział dwie drużyny… – Wzruszenie jest ogromne – mówi Lidia Krawczyk, współzałożycielka Furii.
05.04.2026, 08:00
Piłkarki FFK Furii Warszawa świętują zdobycie bramki. Kobiece rozgrywki ampfutbolowe zainaugurowano pod koniec marca. Fot. Amp Futbol Polska
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak powstał pomysł na to, by ampfutbolowa drużyna kobiet powstała w miejscu, w którym nie funkcjonuje żaden znany klub piłkarski.
- Jakim przykładem Lidia Krawczyk ilustruje tezę, iż ampfutbol to doskonała terapia dla osób po amputacji.
- Jak zorganizowane są polskie rozgrywki ampfutbolowe – w tym te, w których uczestniczą dwie drużyny.