Epstein i Europa Środkowo-Wschodnia. Region jako zaplecze rekrutacyjne
Nasz region zaskakująco często – jak na jego znaczenie dla USA – pojawia się w ujawnionych aktach Jeffreya Epsteina. W dokumentach znajdują się nazwiska ważnych lokalnych polityków oraz powszechnie znanych celebrytów. Europa Środkowo-Wschodnia była jednak dla seksualnego przestępcy i jego współpracowników przede wszystkim miejscem, w którym szukali atrakcyjnych kobiet.
05.02.2026, 10:54
Amerykanie od dawna domagali się ujawnienia akt milionera i seksualnego przestępcy Jeffreya Epsteina. Fot. Adam Gray/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które kraje Europy Środkowo-Wschodniej najczęściej pojawiają się w aktach Jeffreya Epsteina.
- Jak wymienione z nazwiska w tych aktach znane osoby tłumaczą się z kontaktów z seksualnym przestępcą.
- Gdzie i w jaki sposób milioner i jego współpracownicy szukali w krajach naszego regionu młodych kobiet, które chcieli zwerbować.