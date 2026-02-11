Kategorie artykułu: Polityka Świat
Europa bez USA. Trzy dni, które pokażą realną siłę UE
Od środowego spotkania ministrów obrony, przez czwartkowy nieformalny szczyt gospodarczy liderów UE w belgijskim zamku Alden Biesen, po Konferencję Bezpieczeństwa w Monachium, europejska dyplomacja kryzysowa wejdzie w tryb przyspieszony. Trwa wojna w Ukrainie, tymczasem niepewna przyszłość relacji UE z USA oraz wyraźne pęknięcia w tradycyjnym silniku integracji – osi francusko-niemieckiej – powodują nowe napięcia w UE.
11.02.2026, 05:20
Ukraiński minister obrony, Mychajło Fedorow, ma przedstawić na spotkaniu ministrów obrony UE „najpilniejsze potrzeby” Kijowa: systemy obrony powietrznej Patriot i NASAMS, drony oraz dostęp do europejskich programów innowacji wojskowych. Fot. Nur Photo/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kluczowe spotkania z perspektywy bezpieczeństwa UE odbędą się w najbliższych dniach.
- W czym objawia się „pęknięcie” współpracy Niemiec i Francji.
- Jakie oczekiwania ma Polska w związku z debatą liderów na temat konkurencyjności Europy.