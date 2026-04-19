Europa, biznes, decyzje. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Program wydarzenia obejmuje szerokie spektrum tematów – od geopolityki i bezpieczeństwa, przez transformację energetyczną i przyszłość przemysłu, po cyfryzację, inwestycje i rynek pracy. To przekrojowe spojrzenie pozwala uchwycić skalę zmian, jakie zachodzą dziś w gospodarce – zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Decyzje polityczne i kierunki rozwoju

W centrum debaty znajdą się przedstawiciele administracji publicznej, którzy odpowiadają za kształtowanie polityki gospodarczej. Wśród nich m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Gawkowski czy Wojciech Balczun – reprezentujący kluczowe obszary związane z funduszami, cyfryzacją i aktywami państwowymi.

Ich obecność wyznacza kontekst dla rozmów o regulacjach, inwestycjach i długofalowych strategiach rozwoju.

Globalna perspektywa

Kongres to także silna reprezentacja międzynarodowa. W Katowicach pojawią się ambasadorowie najważniejszych państw, m.in. Etienne de Poncins, Wasyl Bodnar czy Martina Quick.

To właśnie w tym wymiarze szczególnie wyraźnie widać, jak istotna staje się współpraca międzynarodowa – zarówno w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, jak i przepływów inwestycyjnych.

Biznes i kapitał

Kluczową rolę odgrywają liderzy biznesu i inwestorzy – osoby, które na co dzień podejmują decyzje o realnym wpływie na gospodarkę. Wśród nich znajdą się Rafał Brzoska, Sebastian Kulczyk oraz Michał Sołowow.

Towarzyszyć im będą przedstawiciele sektora finansowego, w tym Szymon Midera i Mirosław Czekaj, a także liderzy największych firm przemysłowych i technologicznych.

To właśnie na styku kapitału, technologii i przemysłu powstają dziś nowe modele rozwoju i przewagi konkurencyjne.

Samorządy i rozwój regionów

Istotnym elementem Kongresu jest także obecność samorządów. W Katowicach pojawią się przedstawiciele miast i regionów, m.in. Marcin Krupa, Maciej Gramatyka, Katarzyna Kuczyńska-Budka czy Roman Szełemej – liderzy, którzy na co dzień odpowiadają za rozwój swoich społeczności.

To właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym w największym stopniu widać skutki transformacji – od inwestycji infrastrukturalnych, przez zmiany na rynku pracy, po rozwój usług publicznych.

Jedno wydarzenie, wiele poziomów

Europejski Kongres Gospodarczy to miejsce, w którym spotykają się różne światy – polityki, biznesu i technologii. Tegoroczne hasło, The power of dialogue, dobrze oddaje charakter tego wydarzenia.

To właśnie dialog – między sektorami, poziomami zarządzania i rynkami – staje się dziś kluczowym narzędziem budowania stabilności i rozwoju.

Katowice od 22 kwietnia ponownie staną się miejscem, w którym te rozmowy nabierają realnego znaczenia.

Artykuł powstał na zlecenie PTWP S.A.