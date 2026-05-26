Bruksela buduje „zewnętrzne granice” poza Europą. Migracja staje się osią nowego porządku politycznego UE

Komisja Europejska określa nową regulację dotyczącą deportacji jako „brakujący element” całego Paktu Migracyjnego. Proponowane przepisy mają umożliwić państwom członkowskim odsyłanie migrantów, którzy otrzymali decyzję o opuszczeniu UE, do ośrodków zlokalizowanych poza terytorium Wspólnoty. Jednocześnie przewidują dłuższe detencje, zakazy wjazdu, obowiązek współpracy migrantów z władzami oraz możliwość stosowania środków przymusu.

W mijającym tygodniu nie osiągnięto kompromisu w sprawie centrów azylowych (daty wejścia w życie nowych przepisów), ale dyskusja powróci 1 czerwca.

Warto wiedzieć Jak mają wyglądać centra azylowe Według Paktu Migracyjnego KE i projektowanej regulacji dotyczącej deportacji (Return Regulation), centra azylowo-deportacyjne poza UE — nazywane najczęściej „return hubs” — mają być miejscami, do których trafialiby migranci, którzy: otrzymali odmowę azylu, stracili prawo pobytu albo mają zostać deportowani z UE. Centra miałyby powstawać w państwach trzecich — poza terytorium Unii Europejskiej. Rozważane są m.in.: Albania (model włoski), państwa Afryki Północnej, Bałkany, potencjalnie inne kraje gotowe podpisać umowy z UE. UE chce zawierać z tymi państwami bilateralne porozumienia. Do centrów azylowych miałby trafiać przede wszystkim: osoby z odrzuconym wnioskiem azylowym, migranci przebywający nielegalnie, osoby uznane za „ryzyko bezpieczeństwa”, osoby uchylające się od deportacji. Nowe przepisy przewidują nawet: obowiązek współpracy migrantów z władzami, możliwość przeszukań, obowiązek meldowania się, areszt administracyjny nawet do 24 miesięcy. Formalnie centra mają pełnić trzy funkcje: detencyjną (migranci oczekiwaliby tam na deportację do kraju pochodzenia), identyfikacyjną (weryfikacja tożsamości, dokumentów i współpraca z konsulatami), tranzytową (osoby miałyby być później odsyłane do państw pochodzenia poza UE). Czy będą tam rozpatrywane wnioski azylowe? To zależy od modelu. Obecny główny projekt UE dotyczy przede wszystkim osób po odmowie azylu. Pakt Migracyjny, Komisja Europejska

Europejski zwrot w prawo

Jeszcze bardziej znaczące niż sama treść przepisów jest polityczne tło tej zmiany. Projekt przeforsowała centroprawicowa Europejską Partię Ludową (European People’s Party) przy wsparciu ugrupowań konserwatywnych i narodowych, a nie — jak dawniej — dzięki koalicji z liberałami i socjaldemokratami. Dla wielu obserwatorów to symboliczny moment przesunięcia środka ciężkości europejskiej polityki.

Rosnąca presja migracyjna zmieniła bowiem kalkulacje niemal wszystkich głównych partii. Według Komisji Europejskiej skuteczność deportacji osób, które otrzymały nakaz opuszczenia UE, wynosi zaledwie około 20–25 proc. W praktyce oznacza to, że większość osób, które nie otrzymały prawa pobytu, pozostaje na terytorium Europy.

To właśnie ten rozdźwięk między formalnym prawem a realną egzekucją stał się paliwem dla europejskiej prawicy — od Alternatywy dla Niemiec (AFD) po francuskie Zjednoczenie Narodowe (RN). Jednak dziś podobną retorykę przejmują również partie głównego nurtu.

„Ludzie, którzy nie mają prawa pozostać w Unii Europejskiej, muszą być skutecznie odsyłani” — stwierdził komisarz ds. migracji Magnus Brunner.

Francja: laboratorium europejskiego kryzysu migracyjnego

Najwyraźniej polityczne skutki migracji widać dziś we Francji. To właśnie tam kwestia migracyjna przestała być jedynie tematem bezpieczeństwa czy integracji. Stała się osią sporów o model państwa, tożsamość narodową i przyszłość demokracji.

Według danych przytaczanych przez francuskie media, pod koniec 2025 roku we Francji było już 4,5 mln ważnych kart pobytu. Cudzoziemcy legalnie przebywający w kraju stanowią 8,1 proc. dorosłej populacji. Jednocześnie liczba nowych pozwoleń pobytowych osiągnęła rekordowe 384 tys. rocznie. Wnioski azylowe przekroczyły 151 tys., a ponad połowa ubiegających się otrzymała ochronę.

Równolegle rośnie liczba osób przebywających nielegalnie. Francuskie MSW szacowało już kilka lat temu skalę nielegalnej migracji na 600–900 tys. osób, a od tego czasu liczba odrzuconych wniosków azylowych wzrosła o kolejne setki tysięcy. Problemem pozostaje przede wszystkim nieskuteczność deportacji — skutecznie wydalana jest mniej niż jedna dziesiąta osób objętych decyzją o opuszczeniu kraju. Te dane mają bezpośrednie przełożenie polityczne.

Migracja zmienia elektorat

Francja jest dziś jednym z pierwszych dużych państw Europy Zachodniej, w których zmiany demograficzne zaczynają wpływać na strukturę polityczną wyborów.

Według Nicolasa Pouvreau-Montiego z francuskiego Obserwatorium Imigracji i Demografii, we Francji żyje już około 7,5 mln potencjalnych wyborców będących imigrantami lub potomkami imigrantów. To elektorat zróżnicowany, ale posiadający pewne wspólne tendencje polityczne.

Badania instytutu badań opinii IFOP wskazują, że wyborcy pochodzenia pozaeuropejskiego znacznie częściej popierają radykalną lewicę Jean-Luc Mélenchona i Francję nieujarzmioną (La France Insoumise) niż statystyczny wyborca francuski nie będący migrantem. Wśród wyborców muzułmańskich ponad połowa deklaruje gotowość głosowania na Mélenchona w wyborach prezydenckich 2027 roku.

To zjawisko zmienia strategię całej francuskiej sceny politycznej. Lewica coraz wyraźniej buduje narrację wokół „nowej Francji” — społeczeństwa wieloetnicznego, wielokulturowego i postnarodowego. Z kolei prawica mobilizuje elektorat wokół haseł kontroli granic, bezpieczeństwa i obrony republikańskiej tożsamości.

W efekcie migracja staje się nie tylko problemem administracyjnym, ale czynnikiem przebudowy demokracji przedstawicielskiej.

„41 proc. Francuzów ma dziś związek z migracją”

Jeszcze mocniej skalę przemian pokazują badania francuskiego Narodowego Instytutu Badań nad Demografią (Institut national d'études démographiques, INED). Według projektu „Trajectoires et Origines”, aż 41 proc. mieszkańców Francji ma dziś bezpośredni lub pośredni związek z migracją — poprzez rodziców, dziadków lub związki rodzinne.

Badacze opisują Francję jako społeczeństwo „głęboko ukształtowane przez migrację”. Jednocześnie podkreślają, że proces asymilacji nie przebiega już tak jak w przypadku dawnych fal migracyjnych z Włoch, Hiszpanii czy Polski.

Szczególnie istotna okazuje się trwałość identyfikacji religijnych i kulturowych wśród części populacji pochodzenia pozaeuropejskiego. INED mówi wręcz o „hybrydowych” oraz „zracjonalizowanych” tożsamościach społecznych, które nie zanikają wraz z kolejnymi pokoleniami.

To właśnie ten element coraz częściej wpływa na debatę publiczną w całej Europie. Kryzys migracyjny przestaje być postrzegany wyłącznie jako problem liczby przybyszów. Coraz częściej chodzi o pytanie: czy europejskie państwa są jeszcze zdolne do integracji kulturowej na skalę obserwowaną po II wojnie światowej?

Centra poza UE: australizacja Europy?

Pomysł tworzenia ośrodków deportacyjnych poza UE przypomina model stosowany wcześniej przez Australię czy — w bardziej nieudanej formie — brytyjski projekt deportacji migrantów do Rwandy.

Najbardziej zaawansowany projekt realizują dziś Włochy, które zbudowały centra migracyjne w Albanii. Niemcy i Holandia chcą posiadać własne rozwiązania do końca 2026 roku.

Zwolennicy przekonują, że bez radykalnego zwiększenia skuteczności deportacji europejski system azylowy utraci wiarygodność. Przeciwnicy ostrzegają jednak przed tworzeniem „czarnych dziur praw człowieka” poza europejską jurysdykcją.

Spór ma również wymiar geopolityczny. UE coraz częściej negocjuje kwestie deportacji z państwami autorytarnymi lub niestabilnymi — od krajów Afryki Północnej po Afganistan rządzony przez Talibów.

Nowa Europa powstaje wokół migracji

Najważniejsza zmiana nie dotyczy jednak samych przepisów. Dotyczy politycznej filozofii Europy. Przez dekady integracja europejska opierała się na przekonaniu, że liberalizacja granic, mobilność i wielokulturowość są naturalnym kierunkiem historii. Dziś coraz więcej państw członkowskich uznaje, że to właśnie brak kontroli migracyjnej podważa stabilność polityczną i bezpieczeństwo Unii. Przykładem jest choćby mur na wschodniej granicy Polski.

Migracja stała się katalizatorem europejskiego zwrotu w stronę suwerenności, bezpieczeństwa i politycznego realizmu. To dlatego debata o „return hubs” jest w rzeczywistości debatą o przyszłym modelu Europy.

Czy UE pozostanie projektem liberalnym opartym na uniwersalizmie praw człowieka? Czy też przekształci się w bardziej zamkniętą wspólnotę cywilizacyjną, skoncentrowaną na kontroli granic i ochronie spójności społecznej, własnym rynku i wartościach?

Bruksela jeszcze nie odpowiedziała na to pytanie. Ale kierunek zmian staje się coraz bardziej widoczny w coraz większej liczbie państw członkowskich.